De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Ben-Gvir vernedert Flotilla-gevangenen, Meloni spreekt afkeuring uit, Jetten is druk met andere zaken Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 456 keer bekeken • Bewaren

De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, heeft via sociale media beelden verspreid waarop te zien is hoe hij Flotilla-gevangenen vernedert. De gegijzelde en vastgebonden opvarenden worden gedwongen om met hun hoofd op de grond te liggen.

De Italiaanse premier Giorgia Meloni reageert woedend en noemt de vernedering op sociale media “onacceptabel”. Haar regering heeft de Israëlische ambassadeur ontboden. Meloni schrijft: “Het is ontoelaatbaar dat deze demonstranten, onder wie vele Italiaanse burgers, worden onderworpen aan deze behandeling die de menselijke waardigheid schendt. De Italiaanse regering neemt onmiddellijk, op het hoogste institutionele niveau, alle noodzakelijke stappen om de onmiddellijke vrijlating van de betrokken Italiaanse burgers te bewerkstelligen.”

De Nederlandse premier Rob Jetten is ondertussen druk met andere zaken. Onder de gegijzelden bevinden zich ook twee Nederlandse journalisten, onder wie BNNVARA-journalist Gijs Sanders (De Marker). De Flotilla vervoert hulpgoederen, zoals voedsel en medicijnen, naar Gaza.