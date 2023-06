Ministerie van Onderwijs krijgt nieuwe klacht over terror-minister Dennis Wiersma (VVD) • Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1313 keer bekeken • bewaren

Het ministerie van onderwijsminister Dennis Wiersma (VVD) heeft een klacht ontvangen van een externe organisatie, bevestigt zijn woordvoerder desgevraagd tegenover het ANP. Het gaat om een gesprek dat vorige week maandag plaatsvond tijdens een werkbezoek, melden meerdere bronnen. De organisatie heeft het incident later in de week gemeld aan het ministerie, dat hierna heeft beloofd om in gesprek te gaan met de betrokkenen.

Een betrokkene die anoniem wil blijven, spreekt van een "onaangenaam" en "onprettig" gesprek. Dat vond plaats tijdens een van de twee werkbezoeken die de minister vorige week maandag heeft afgelegd. De bewindsman is die dag aanwezig geweest bij de De dag van het Praktijkonderwijs in Bussum en bij een basisschool in Kerkrade om het te hebben over een onderwijsprogramma over ruimtevaart.

Eerder werd al bekend dat Wiersma sinds zijn komst naar Den Haag een spoor van grensoverschrijdend gedrag heeft getrokken waarbij hij medewerkers intimideerde en kleineerde. Dat leidde ertoe dat in zestien maanden tijd er maar liefst acht van de negentien communicatiemedewerkers vertrokken bij het ministerie van Onderwijs.

Een maand geleden bood Dennis Wiersma excuses aan aan de VVD-fractie van de Tweede Kamer voor zijn wangedrag als Kamerlid. Ook had Wiersma zich verontschuldigd voor de "lelijke situatie" waarin de VVD-fractie de afgelopen periode terecht is gekomen. VVD-premier Mark Rutte liet daarop weten dat Wiersma wat hem betreft een tweede kans verdient omdat hij beloofde zijn gedrag te veranderen.

Update:

Medewerkers van de Onderwijsinspectie durven niet vrijelijk hun mening te geven tegenover minister Dennis Wiersma uit angst voor diens woedeaanvallen. Dat blijkt uit berichtgeving van De Telegraaf. Daarnaast zou Wiersma de onafhankelijkheid van de inspectie willen beteugelen, terwijl in het regeerakkoord juist wordt gesproken over meer onafhankelijk bij de onderwijsinspectie.

De Telegraaf schrijft:

De inspectie zegt dat Dijkgraaf [verantwoordelijk minister van Onderwijs, red.] ’in ieder geval’ al in september vorig jaar op de hoogte was van de strijd tussen de inspectie en Wiersma over de onafhankelijkheid van het toezicht – en de ’pittige gesprekken’ daarover. Nu geeft de inspectie aan ’sinds vorig najaar’, ’herhaaldelijk’ aan de bel te hebben getrokken. Inspectiemedewerkers merkten tijdens overleggen met het ministerie dat ambtenaren van OCW minister Wiersma niet vrijelijk konden of durfden adviseren. De inspectie heeft het ministerie hier over langere periode niet één of twee keer, maar ’steeds’ op aangesproken, stelt de inspectie.