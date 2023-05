Minister Wiersma zegt sorry en belooft VVD voortaan geen complete lul meer te zijn

23 mei 2023 - 16:02

Vroeger was zo iemand al lang weg geweest. Geen twijfel mogelijk. Uiteraard geldt dat niet onder het regime van deze 'Premier' die zichzelf kansen geeft totdat het land volledig is ingestort. Ik moet wat dat aangaat steeds vaker denken aan het antwoord wat je krijgt van Vladimir Poetin als je hem vraagt of Rusland een democratie is: "Rusland is een speciale democratie."