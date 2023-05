Door imago geobsedeerde Dennis Wiersma heeft lange geschiedenis van woedeaanvallen en intimidatie • Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 773 keer bekeken • bewaren

In zestien maanden tijd zijn er maar liefst acht van de negentien communicatiemedewerkers vertrokken bij het ministerie van Onderwijs. De uittocht heeft alles te maken met het intimiderende gedrag van minister Dennis Wiersma, schrijft NRC. De VVD’er joeg ook in eerdere functies al medewerkers weg, blijkt uit gesprekken die de krant voerde met (oud-)medewerkers.

“Al zeker vijf jaar, vanaf zijn tijd als Kamerlid voor de VVD, leidt zijn autoritaire en driftige manier van leidinggeven tot het vertrek van medewerkers en tot gesprekken met hem over zijn gedrag. (…) Bij Sociale Zaken vertrokken, in de vijf maanden dat Wiersma er werkte, zeker twee communicatiemedewerkers overspannen. En in de VVD-fractie in elk geval één.”

Een communicatiemedewerker die voor Wiersma werkt, verklaart dat de minister elke dag over grenzen heengaat. Als Kamerlid versleet de VVD’er vier persoonlijk medewerkers in vier jaar. Ook toen barstte hij voortdurend in woede uit. Bijvoorbeeld tegen zijn eerste medewerkster. “Als iets hem niet bevalt, schreeuwt hij tegen haar en slaat hij met deuren. Hij verlangt van zijn medewerker dat ze zijn Kamerwerk inhoudelijk ondersteunt en ook evenementen organiseert – met Wiersma als middelpunt. Zijn behoefte aan profilering is groot, merken medewerkers en andere Kamerleden.”

Wiersma heeft als bewindspersoon de neiging om in de media plannen aan te kondigen die hij nog nooit met zijn ambtenaren heeft besproken. Zo kondigt hij in oktober 2021 bij Kassa aan dat er een meldpunt digitale kinderarbeid zal komen. Niemand heeft hem daar eerder over gehoord, en het meldpunt komt er ook niet.

Ambtenaren zijn verbaasd over Wiersma’s obsessie met zijn imago. Hij zit zijn negentien communicatiemedewerkers voortdurend op de huid: zij moeten foto’s en video’s van hem online zetten. De bemoeienis van Wiersma gaat ver: hij bepaalt onder meer waar de camera moet staan.

De VVD’er laat zich door niets en niemand tegenhouden. “Neem een Instagrampost in november 2021, waarop Wiersma voor een mbo-klas in Utrecht staat. De leerlingen blijken absoluut niet op de foto te willen. De fotograaf van het socialemediateam raadt Wiersma daarom af het beeld te gebruiken. Maar Wiersma wil per se een actiefoto van dat werkbezoek voor zijn Instagram-account. De staatssecretaris krijgt zijn zin: de foto staat erop.”