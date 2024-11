Minister Veldkamp blaast Israël-reis af na arrestatiebevel Netanyahu, boos dat reisplannen bekend zijn Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 460 keer bekeken • bewaren

Buitenlandminister Caspar Veldkamp (NSC) stelt zijn voorgenomen reis naar Israël uit. Dat meldt ANP. Veldkamp is boos over het uitlekken van zijn reisplannen, omdat dat zijn werk zou bemoeilijken en zijn veiligheid zou kunnen raken. Volgens Israëlische media is het juist Veldkamps collega Gideon Saar die het bezoek heeft afgeblazen nadat Veldkamp zei dat oorlogsmisdadiger Netanyahu zal worden gearresteerd als hij Nederland zou bezoeken.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is over het uitstel overlegd met Gideon Saar. "Er zal worden gekeken naar een ander passend moment." Bij het overleg is de Nederlandse reactie op het arrestatiebevel van het Internationaal Strafhof donderdag aan de orde gekomen, meldt de krant Times of Israel. Saar zou Veldkamp duidelijk hebben gemaakt dat Israël niet gediend is van de uitspraken van de Nederlande minister.

Veldkamp zou volgende week Israël en de Palestijnse gebieden bezoeken, maar wilde dat geheim houden. Hij reageerde donderdag woedend toen GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kati Piri tijdens een Kamerdebat opmerkte dat de minister maandag zou afreizen. "Dit neem ik zeer ernstig op", zei Veldkamp. "Ik kan op deze manier niet functioneren als minister van Buitenlandse Zaken."