Internationaal strafhof geeft opdracht tot arrestatie leiders Israël en Hamas wegens oorlogsmisdaden

Het internationaal strafhof ICC te Den Haag heeft arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen onder meer de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en Hamas-leider Mohammed Deif . Beide uiterst conservatieve leiders worden verdacht van het plegen van oorlogsmisdaden in de extreem gewelddadige strijd die vorig jaar oktober losbarstte. Het arrestatiebevel betekent dat de mannen risico lopen op arrestatie als ze naar het buitenland reizen en in een van de landen terechtkomen die het verdrag van Rome ondertekend hebben. Overigens gaan er onbevestigde berichten dat Deif inmiddels door Israël om het leven is gebracht.

De hoofdaanklager van het hof, Karim Khan, heeft al in mei gevraagd om de arrestatie van de mannen die hun volken in een nietsontziende oorlog hebben meegesleept met de illusie dat een van de twee die zou kunnen winnen. Volgens Khan dragen Netanyahu en Gallant de "criminele verantwoordelijkheid" voor het massale dood en verderf in Gaza. Voor Netanyahu geldt dat het voeren van de oorlog voor hem een manier is om in eigen land uit de gevangenis te blijven omdat hij al langer wordt verdacht van corruptie. The Guardian schrijft dat het arrestatievbevel Netanyahu In Israël zelf politiek gezien goed kan uitkomen omdat de meeste Israëli's bezwaar hebben tegen onderzoek naar oorlogsmisdaden die gepleegd worden door de staat.