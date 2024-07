Minister van Financiën geeft collega’s ernstige waarschuwing: het geld is op

Na eerdere recente berichten over financiële tegenvallers voor het kabinet Schoof heeft VVD-minister Eelco Heinen van Financiën recent al zijn collega’s gewaarschuwd dat het geld op is en er geen financiële middelen zijn voor nieuwe wensen buiten de afspraken in het hoofdlijnenakkoord.

De kans is groot dat de uitgangspunten van het hoofdlijnenakkoord “hoop, lef en trots” in het regeringsprogramma een andere lading met veel minder optimisme zal moeten uitstralen. Het besef zal vermoedelijk doordringen dat je wel veel kunt willen maar dat dat dan wel financieel haalbaar en mogelijk moet zijn. Anders gezegd: je moet economisch en financieel de wind wel mee hebben. Die wind is in 2024 tegenwind geworden door alle thans bekende financiële tegenvallers.