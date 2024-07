Financiële tegenvallers stapelen zich op voor kabinet Schoof

Achter de schermen zal het de komende weken heftig aan toe gaan in de nieuwe kabinetsploeg van de vier coalitiepartijen. Minister Heinen van Financiën heeft zijn collega-bewindspersonen geïnformeerd over enkele flinke financiële tegenvallers voor de overheidsuitgaven. Over onder meer de kosten van de afwikkeling van de toeslagenaffaire en de uitspraken van de Hoge Raad over box 3 van de Inkomstenbelasting.