Minister Van Der Wal krabbelt terug en wil stikstofkaart samen met boeren opnieuw inkleuren

Nadat de minister het stikstofbeleid van het kabinet ontvouwde, trok een groep boze boeren naar het woonadres van Van Der Wal. Die liet weten dat het ongevraagde bezoek dusdanig intimiderend was, dat haar kinderen ‘bibberend van angst’ in huis zaten. Afgelopen weekend verscheen in de Volkskrant een pagina’s lang interview met de voorman van de extremistische boerenclub Farmers Defense Force, die de kinderen van de minister daarom “pussy’s” noemde en aankondigde nog veel meer intimidatiepogingen op de agenda te hebben staan.

“Dat is gewoon het vertrekpunt. Je moet gewoon iets neerleggen om het met elkaar erover te kunnen hebben. En dan leg je het eerste kaartje neer. Ik wil dit soort kaartjes, hoe impactvol ook, niet in mijn bureaula laten liggen, maar juist open en transparant neerleggen van: jongens we gaan met elkaar kijken hoe we per gebied hier invulling aan gaan geven. En daar een jaar de tijd voor nemen. Is dit het gebied, moet het gebied iets groter? Iets kleiner? Zijn dit de juiste reductiepercentages, zijn er gebieden waar dit niet haalbaar is en ga je schuiven met andere gebieden?”