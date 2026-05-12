Minister Letschert (D66) weigert in te grijpen bij ON!, vindt racistisch nepnieuws wel lekker pluriform

Dagelijks hitsen tegen asielzoekers, belagers van azc een hart onder de riem steken, snoeihard racisme, onverholen islamhaat, leugen op leugen op leugen, en de meest wilde complottheorieën als waarheid de wereld in slingeren: het draagt volgens minister Rianne Letschert (D66) van OCW allemaal bij aan de pluriformiteit van het omroepstelsel. Ze wil dan ook geen maatregelen nemen tegen de extreemrechtse wappieomroep Ongehoord Nederland (want daar hebben we het uiteraard over) nadat maandag een snoeihard rapport verscheen van van de evaluatiecommissie van de NPO. In dat rapport staat dat het nepnieuws van ON! de betrouwbaarheid van zowel de informatievoorziening als van de publieke omroep zelf onder druk zet.

Kamerleden van links tot rechts willen dat de minister ingrijpt. Van PRO-Kamerlid Mohammed Mohandis: "Ze blijven zich niet houden aan de spelregels", tot de VVD waar Kamerlid Erik van der Maas ON! een "meningenmachine" noemt: "Feiten, fictie, dat loopt door elkaar heen. En dat is heel kwalijk." Zelfs uit Letscherts eigen partij klinkt kritiek. Zo laat D66-Kamerlid Ouafa Oualhadj weten: "Of je houdt je aan de regels, of je hoort er niet in thuis."

De partijen willen dat Letschert ingrijpt bij de omroep, maar de minister weigert. Zij leest vooral de regel in het rapport: "Ongehoord Nederland draagt volgens de commissie bij aan een divers medialandschap, omdat de omroep zich richt op mensen die zich in andere omroepen minder goed kunnen vinden." Aanslagplegers op een D66-partijkantoor moeten immers ook iets te kijken hebben op tv, of zo.

De andere partijen willen zo spoedig mogelijk met de minister in debat.