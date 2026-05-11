Uitslag onderzoek: Extreemrechtse wappieomroep Ongehoord Nederland grossiert in nepnieuws Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 660 keer bekeken • Bewaren

De "nieuwsvoorziening" van de extreemrechtse wappieomroep Ongehoord Nederland (ON!) voldoet niet aan de journalistieke normen van de publieke omroep. Dat concludeert de visitatiecommissie van de NPO na maandenlang onderzoek naar de twee aspirantomroepen ON! en Omroep Zwart. De commissie stelt dat de betrouwbaarheid van de informatievoorziening van ON! 'ernstig onder druk staat' en daarmee de kernwaarden van de publieke omroep aantast. Dat meldt het AD maandag.

De uitkomst vergroot de onzekerheid over de toekomst van Ongehoord Nederland binnen het publieke bestel. Minister Rianne Letschert (D66) van OCW buigt zich nu over het rapport. De omroep staat er intussen ook financieel zwak voor: over het afgelopen jaar werd een verlies van ruim 878.000 euro geleden, waardoor het eigen vermogen slonk tot nog geen 175.000 euro.

De afgelopen jaren werden meerdere sancties opgelegd aan ON!. Zo werd in 2022 een boete van 84.098,19 euro opgelegd wegens stelselmatige schending van de Journalistieke Code NPO tijdens het eerste seizoen van Ongehoord Nieuws. De ombudsman stelde vast dat ON! ruimte gaf aan aantoonbaar onjuiste informatie, terwijl de Journalistieke Code bepaalt dat informatie betrouwbaar en gecheckt moet zijn. Later dat jaar volgde een tweede sanctie van 56.065,45 euro wegens een gebrek aan samenwerking door ON! binnen het publieke omroepbestel. Aanleiding was onder meer een omstreden uitzending van 15 september 2022, waarin ON! willekeurige beelden toonde van zwarte mensen die witte mensen in elkaar slaan, en waarbij presentator Raisa Blommestijn glunderend het n-woord gebruikte.

Een jaar later volgde een derde sanctie van 131.885,18 euro omdat ON! ook tijdens het tweede seizoen van Ongehoord Nieuws de Journalistieke Code stelselmatig bleef overtreden. Het Commissariaat deed vanaf augustus 2024 onderzoek naar de schijn van belangenverstrengeling en mogelijke schending van het redactiestatuut bij ON!. Dit resulteerde in een onderzoeksrapport van 6 maart 2025, op basis waarvan het Commissariaat een bestuurlijke boete oplegde wegens overtreding van de Mediawet. Tegen deze boete loopt nog een bezwaarprocedure.

Presentatrice en boegbeeld van ON! Raisa Blommestijn werd eind 2024 veroordeeld tot tachtig uur taakstraf, waarvan veertig uur voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar, vanwege groepsbelediging en smaad. De NOS schreef daar destijds over:

De 30-jarige presentator werd onder meer vervolgd omdat ze zich volgens het OM in mei vorig jaar op X beledigend uitliet over zwarte mensen.

Met de opmerking op X reageerde Blommestijn op een video van een mishandeling waarin een witte man werd getrapt door zwarte jongens. "Wéér een blanke man op straat in elkaar getrapt door een groep negroïde primaten. Hoe veel weerloze blanken moeten nog slachtoffer worden? Talloze waarschijnlijk: de open grenzen-elite importeert dit volk met bosjes, met alle gevolgen van dien", schreef Blommestijn.

Volgens Blommestijn had de rechtbank haar racistische uitspraken 'verkeerd geïnterpreteerd'.