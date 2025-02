Minister Keijzer (BBB) maakt statushouders zondebok van door VVD veroorzaakte wooncrisis Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 465 keer bekeken • bewaren

Het kabinet-Wilders dat zich tot doel heeft gesteld het leven van niet-westerse immigranten zo zuur mogelijk te maken, komt met een nieuwe schijnoplossing voor de wooncrisis: statushouders mogen niet langer voorrang krijgen op een huurwoning. Dat heeft woonminister Mona Keijzer (BBB) bekendgemaakt.

In tegenstelling tot wat de coalitiepartijen beweren, wordt de wooncrisis niet veroorzaakt door statushouders. Die is in eerste instantie gecreëerd door de VVD, die via toenmalig minister Blok het departement voor Volkshuisvesting om zeep hielp, en vervolgens door opeenvolgende kabinetten-Rutte die ruim baan gaf aan speculanten die de prijs opvoerden en het toestand dat de sociale woningbouw werd afgebroken. Als gevolg van de stikstofcrisis kunnen er minder woningen dan nodig zijn worden bijgebouwd, mede doordat partijen als BBB voorkomen dat veehouderijen onevenredig veel kunnen uitstoten om vervolgens hun producten te exporteren.

Op dit moment mogen gemeenten zelf beslissen of statushouders in aanmerking komen voor voorrang op een sociale huurwoning. Gemiddeld gaat het om 5 tot 10 procent van de woningvoorraad die naar statushouders gaat, 90 tot 95 procent naar overige woningzoekenden. Dat statushouders in een klein aantal gevallen voorrang krijgt is nodig, omdat zij anders niet kunnen doorstromen vanuit asielzoekerscentra, waar eveneens een enorm capaciteitstekort is, wederom door structurele bezuinigingen van de kabinetten-Rutte, met verve voortgezet door de huidige PVV-minister van Vreemdelingenhaat Marjolein Faber.

De gemeenten zelf zijn verbijsterd over de plannen van Mona Keijzer. Zij spreken van een “onmenselijk” voorstel. Het gaat onder meer om Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen, Haarlem en de gemeente Westerwolde, waar het aanmeldcentrum van Ter Apel ligt, zo schrijft de NOS:

Volgens de gemeenten zal door dit plan de doorstroom uit de asielzoekerscentra stokken, terwijl die centra vol zitten. Ze wijzen erop dat nu al een op de drie mensen in de opvang statushouder is. "Het leidt tot overvolle opvangcentra, en dus hoge kosten en meer mensen op straat." De gemeenten roepen het kabinet op het voorstel "met spoed in te trekken".