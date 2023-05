Minister Kaag hielp Spanje bij verminderen EU-lasten, Nederlanders betalen de prijs

28 apr. 2023 - 13:50

@Daan Ouwens "Dat klopt. En in de afgelopen decenia is er in zowel de goede tijden als in de slechte tijden niet geindexeerd." Wel bij de feiten blijven Daan. Vanaf de kredietcrises is er (een enkel fonds daargelaten) niet geindexeerd en vorig jaar en dit jaar is er door het overgrote deel van de pensioenfondsen fors tot zeer fors geindexeerd. Check het gewoon even in de jaarverslagen of de publicaties van DNB. De belofte dat het nieuwe stelsel alleen maar verbetering brengt is een leugen, een leugen die alle partijen die zich er aan gecommiteerd hebben krampachtig proberen in stand te houden. Pensioen wordt onzekerder en per saldo kan je er van uitgaan slechter. De grote winnaars zijn de werkgevers die zekerheid krijgen over de premie, dat kan alleen maar omdat de risico's verder en verder naar de deelnemers verschoven worden. Krijgen ze daar dan meer pensioen voor? Nou nee, reken er maar niet op want het premiepercentage komt onder druk en de bonden gaan buigen onder de druk van de cao-onderhandelingen. Het huidige stelsel valt voldoende op aan te merken maar de mythe dat de stelselherziening de problemen oplost wordt alleen nog gelooft door de partijen die het pensioenakkoord hebben gesloten. Eens overigens met je punt over de laagste inkomens. Dat laat echter onverlet da die opnieuw het kind van de rekening gaan zijn. Juist waar het schrapen is rond het minimum gaar het nieuwe stelsel voor veel stress en onzekerheid zorgen.