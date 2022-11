'Minister Helder moet weggestuurd worden vanwege haar Never Mind statement in Qatar'

Minister Conny Helder heeft Melania Trump geïmiteerd. Die laatste droeg in juni 2018 tijdens een bezoek aan een kinderopvang, waar slachtoffers woonden van de zeer omstreden politiek van haar echtgenoot, een jas met het opschrift 'I really don't care. Do you?' Helder deed iets soortgelijks door in Qatar op de tribune een sjaal te dragen met het opschrift Never Mind (Laat maar zitten) die haar One Love speldje bedekte. Daarmee gaf ze het anti-woke signaal van de VVD af. Dat stelt Francisco van Jole bij De Nieuws BV. Volgens Van Jole reden genoeg om het aftreden van de minister te eisen. "In een land dat onder vuur ligt wegens onder meer slavernij, laat zij zien hoe je je slaafs moet gedragen. Ze is een slaaf van het grote geld.'