Minister Helder geeft boodschap af in Qatar: Laat maar zitten die protesten

29 nov. 2022 - 21:12

elke minister e.a. politicus/politica is ook een eigen persoon, maakt eigen afwegingen op basis van intuïtie, ervaringen en kennis. en zoals we weten weten wij niet alles, vaak gebeuren er dingen op niveau’s waar wij niet bij zijn of worden geïnformeerd. juist in dat conservatieve land gebeurd dat vaak net zo goed als hier bij de conservatieve partijen. niet voor niks komen progressieve partijen met voorstellen tot openheid, transparantie etc. ik had meer moeite met de vlag die werd uitgerold m.b.v. stadionmedewerkers. het is hun regel dat er geen politieke boodschappen gedeeld mogen worden en dan dat + een minister met een pro-palestijnen armband?? toont aan dat rechtvaardigheid daar ver te zoeken / onvindbaar is