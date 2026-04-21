Minister Boekholt-O'Sullivan, stop met deze huurverhogingen Opinie Vandaag

Hanneke Goede Fractievoorzitter SP Fryslân

Beste mevrouw Boekholt-O'Sullivan, Beste Elanor,

Ik moet eerlijk zeggen dat ik me verbaas over het gemak waarmee u huurverhogingen toestaat — en eigenlijk zelfs aanjaagt — terwijl u niet eens weet hoe hoog de middenhuur is. Dat zegt veel over hoe ver u van de samenleving afstaat en hoe weinig zicht er lijkt te zijn op de realiteit van huurders.

Het vraagt nogal wat lef om in deze tijd de prijzen verder op te drijven. Zeker als je bedenkt dat de woningmarkt al onder enorme druk staat. De schaarste aan woningen wordt niet opgelost, maar lijkt juist gebruikt te worden om hogere huren te rechtvaardigen en winsten te vergroten. Ondertussen zitten huurders klem.

Daar komt nu bij dat u de regels rond de middenhuur verder wilt afbreken en tegelijkertijd probeert te voorkomen dat duurdere huurwoningen worden verkocht. Met het versoepelen van de Wet betaalbare huur ontstaat het risico dat juist in populaire wijken en bij woningen zonder buitenruimte de huren verder stijgen. Dat zijn precies de plekken waar mensen al nauwelijks een betaalbare woning kunnen vinden.

U geeft aan dat deze maatregelen nodig zijn om particuliere verhuurders te stimuleren en het woningaanbod te vergroten. Maar de vraag is: voor wie wordt dat aanbod dan eigenlijk vergroot? Want als de prijzen blijven stijgen, schieten huurders daar weinig mee op. Meer woningen betekenen weinig als ze onbetaalbaar zijn.

Voor heel veel mensen is de huur nu al nauwelijks op te brengen. Alles wordt duurder: boodschappen, energie, zorg. En juist dan kiest u ervoor om de huur nóg verder te laten stijgen. Dat betekent simpelweg dat mensen elke maand minder overhouden — en dat terwijl wonen geen luxe hoort te zijn.

Het voelt alsof de realiteit van huurders steeds verder uit beeld raakt. Alsof cijfers en systemen belangrijker zijn geworden dan de mensen om wie het gaat.

Stop met deze huurverhogingen. Stel harde grenzen aan de middenhuur. Zorg dat de Wet betaalbare huur niet verder wordt uitgehold. En zorg dat wonen weer betaalbaar wordt, in plaats van een verdienmodel voor verhuurders.

Met vriendelijke groet,

Hanneke Goede

Fractievoorzitter SP Fryslân