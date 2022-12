Minidictator Musk schorst journalist die aan wederhoor doet

Een journalist van de Washington Post is van Twitter afgegooid . Techjournalist Taylor Lorenz had op het moment van de schorsing slechts drie tweets online staan: twee berichten waarin ze verwees naar haar accounts op andere sociale media en een tweet waarin ze Twitter-dictator Elon Musk benaderde vanwege een artikel waaraan ze werkt.

“We hebben Musk de afgelopen dagen verscheidene malen via e-mail proberen te bereiken”, schrijft Lorenz in haar e-mailnieuwsbrief. “Op zaterdagavond probeerde ik hem via Twitter te bereiken voor commentaar.”