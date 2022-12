Wraaklustige Elon Musk gooit kritische journalisten van Twitter Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 397 keer bekeken • bewaren

Miljardair Elon Musk heeft zijn dictatoriale grip op sociaal netwerk Twitter verstevigd. Donderdagnacht werden de accounts van journalisten die met regelmaat kritisch verslag doen van de gedragingen van Musk van het platform verbannen. Het gaat onder meer om journalisten van CNN, Washington Post en de New York Times.

Een van de journalisten die plots niet meer kon inloggen is Ryan Mac van de New York Times, een tech-verslaggever die zich geregeld kritisch over Twitter en het nieuwe leiderschap uitlaat. Datzelfde geldt voor Washington Post-techjournalist Drew Harnell. “Musk lijkt gewoon alle accounts te wissen die hij niet leuk vindt,” laat Donie O’Sullivan weten, een CNN-journalist die ook plots verbannen bleek. O’Sullivan is een van Amerika’s meest vooraanstaande journalisten op het gebied van complottheorieën en desinformatie.

Voorafgaand aan de blokkades schreef Musk dat het voortaan verboden was om te berichten waar hij zich bevond. Om die reden haalde hij eerder al het account uit de lucht dat bijhield waar Musks privéjet naartoe vloog. Eerder nog klopte Musk zichzelf op de borst als voorvechter van het absolute vrije woord en beloofde dat specifiek het account @elonjet mocht blijven bestaan. Op eenzelfde wijze haalde Musk daarvoor al de bezem door Elon Musk-parodieaccounts, vlak nadat hij had verkondigd dat “humor nu legaal” is.

Volgens Musk hebben de journalisten zich schuldig gemaakt aan “doxxing”, het openbaren van verblijfsgegevens waardoor de precieze locatie van Musk bekend werd. Op welke manier de nu geblokkeerde journalisten dat hebben gedaan, is niet duidelijk. Allemaal hadden ze voorafgaand aan hun verbanning bericht over het verwijderde account @elonjet, zonder daarbij ook maar iets over Musks verblijfplaats te zeggen. Het account van O’Sullivan werd gesloten nadat hij een bericht had gedeeld van de politie van Los Angeles over Musk. Dat ging over de bewering van Musk dat hij aangifte had gedaan tegen een “gestoorde stalker”, maar de politie zei van niets te weten.