Minder migratie is niet de oplossing, minder migratie is het probleem

René Romer Eigenaar van TransCity en Auteur Persoon volgen

De woede over migratie zal blijven groeien zolang politici en media weigeren het eerlijke verhaal te vertellen.

“Welkom in het land dat racisme en moslimhaat normaliseert” was de headline van mijn opinie van september vorig jaar. Normalisering door politici in ons parlement, normalisering in onze talkshows, normalisering door gedrukte en online media, normalisering via onze socials.

Het resultaat van die normalisering zien we deze dagen in de straten van Loosdrecht, Apeldoorn, IJsselstein, Den Bosch en andere gemeenten. Dat er daarbij mensen met oprechte zorgen zijn, zal niemand ontkennen. Maar het zijn wél zorgen die op zijn minst voor een deel zijn ontstaan door misinformatie en soms zelfs desinformatie door politici en media.

De oorzaak van de wooncrisis ligt bij de liberalisering van de woningmarkt, invoering van de -inmiddels afgeschafte - verhuurderheffing, de stikstofcrisis, de alsmaar stijgende bouwkosten, langdurige bezwaarprocedures én het gebrek aan personeel. Dat talloze politici en media desondanks vrij consequent de koppeling blijven maken tussen de woningnood en vluchtelingen, is een bewuste keus om inwoners van ons land op te hitsen. En dat veel politici en mediaredacties daarbij ook nog eens weigeren te vertellen dat de meeste AZC’s in ons land geen enkel serieus probleem veroorzaken, heeft evenzeer als doel om de ook door henzelf aangewakkerde angsten te laten voortbestaan.

De door politici en media met misinformatie - en soms desinformatie - opgehitste burgers worden inmiddels structureel vergezeld door neo-fascistische, etno-nationalistische groeperingen die volgens ex-AIVD’er Jelle Postma vaak ook nog eens internationaal georganiseerd zijn. En het gevaarlijke is: het lijkt erop dat een deel van de mensen met oprechte zorgen zich tijdens de anti-AZC-protesten laat meesleuren met deze internationaal georganiseerde xenofobe en gewelddadige groeperingen. Waarmee de aanhang van die groeperingen dus alleen maar groter dreigt te worden.

Vertel nu eindelijk eens het eerlijke verhaal over migratie

Eveneens in september vorig jaar riep ik politici op nu eindelijk eens het eerlijke verhaal over migratie te vertellen. Want de meeste politici in ons land zijn geneigd om kiezers die zich zorgen maken over migratie naar de mond te praten door te vertellen dat ze de immigratie willen beperken of zelfs helemaal beëindigen. Maar wat daarvan de consequenties voor onze welvaart zijn, vertellen ze er meestal niet bij.

Ook hebben de meeste politici helaas niet de moed om uit te leggen dat ze een sterke afname of zelfs stopzetten van asielmigratie helemaal niet kúnnen beloven. Ja, ze kunnen ernaar streven, ze kunnen maatregelen nemen die Nederland als land voor asielmigratie onaantrekkelijker maakt, maar…

... wat als Donald Trump er alsnog voor kiest ‘de Iraanse beschaving te vernietigen’? Of Vladimir Poetin de Baltische staten binnenvalt? En de klimaatverandering waar wij Europeanen zo’n grote veroorzaker van zijn, vroeg of laat resulteert in miljoenen klimaatvluchtelingen in noordelijke richting? Wat als Israël de etnische zuivering van Palestina en Zuid-Libanon verder intensiveert? Honderden Palestijnse vluchtelingen uit Gaza bevinden zich inmiddels al in ons land, zo lazen we deze week.

Ik schreef het al eerder; migratie is van alle tijden. Of het nu gaat om binnenlandse of grensoverschrijdende migratie. De drijfveren van migratie zijn universeel en tijdloos: veiligheid, zekerheid en een betere toekomst. Sterker nog: verreweg de meeste inwoners van Nederland zijn nakomelingen van migranten. Zo kwam een van mijn opa’s vanuit Friesland naar Rotterdam. Een gelukzoeker. Mijn andere grootvader werd weer geboren in Nederlands-Indië, om zich vervolgens via Dordrecht eveneens in de Maasstad te vestigen. Bijna alle inwoners van de stedelijke gebieden in Nederland zijn nakomelingen van migranten, als ze zélf al geen migrant zijn.

Overigens gaat migratie niet alleen één richting uit. Nederland heeft verschillende perioden gekend waarin meer inwoners ons land verlieten dan er binnenkwamen. En ook vandaag is het aantal emigranten fors, alleen is het aantal mensen in omgekeerde richting nog steeds wat groter.

Mediaredacties vertellen evenmin het eerlijke verhaal

In een eerdere opinie schreef ik al dat de VVD en (de voorlopers van) het CDA veruit de grootste verantwoordelijkheid dragen voor de massa-immigratie vanaf het eind van de jaren vijftig tot en met vandaag. Wanneer de VVD in parlement en media dus de aanval op migratie opent, opent het dus vooral de aanval op zichzelf. Maar VVD-sidekick Wouter de Winther zal je dát aan de gesprekstafel bij Eva niet horen zeggen.

En dat ex-GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans als vicepresident van de Europese Commissie een prominente rol speelde in de totstandkoming van het Europese asiel- en migratiepact dat 12 juni aanstaande in werking treedt, wordt door onze populistische mediaredacties ook zelden belicht. Een bijzondere en blijkbaar bewuste omissie, in de wetenschap dat de meeste maatregelen in de door de Eerste Kamer verworpen asielnoodwet juist in dít Europese migratiepact staan en dus toch al worden ingevoerd. Dat de Wet invoering tweestatusstelsel overigens wél door de Eerste Kamer werd aangenomen, een wet die potentieel meer effect op het beperken van asielmigratie heeft dan dat kleine deel uit de asielnoodwet dat vooralsnog niet doorgaat, maakt de misleiding van de lezers, kijkers en luisteraars van populistische media compleet.

Maar in plaats van het eerlijke verhaal te vertellen, blijven in onze talkshows en populistische media ‘de gevoelens van de burgers’ centraal staan. En inderdaad, zolang we consequent weigeren de feiten te vertellen en De Telegraaf alles in het werk stelt om de boel via ‘boze brievenschrijvers’ als K. Laheye verder op te hitsen, zal een deel van de bevolking het gevoel blijven houden dat de politiek niets aan migratie wil doen en daarmee de burger in de steek laat.

Alleen… het beperken van migratie is helemaal niet in ons belang

Maar het meest bizarre van deze migratiesoap is: onze politici proberen maatregelen te nemen om immigratie te beperken, terwijl ze als geen ander weten dat het beperken van migratie helemaal niet in ons belang is.

Want wie gaan zónder migratie die één miljoen woningen eigenlijk bouwen? Wie zorgen er nu en straks voor onze ouderen? En onze jongste kinderen? Waar halen we de ICT’ers vandaan die door de razendsnelle technologische ontwikkelingen voor ons leger met de dag belangrijker worden.

Minder migratie is niet de oplossing. Minder migratie is juist het probleem.

Waarom vertellen onze politici eigenlijk niet hoe hard we immigranten nodig hebben? En dat we daarbij óók werknemers met een vluchtelingenachtergrond heel goed kunnen gebruiken om ons welvaartsniveau op peil te houden?

Dat we daarbij als eerste de door foute politieke beleidskeuzes veroorzaakte wooncrisis moeten oplossen, is helder. Ook moeten we geen kans onbenut laten om misstanden die uit migratie voortkomen aan te pakken. Want we moeten uiteraard alles in het werk stellen om onrust over migratie te voorkomen. En ja, er moet een duidelijke visie op migratie komen, een door de meerderheid van ons parlement gesteund eenduidig migratiebeleid, want ongelimiteerde immigratie kan ons land uiteraard niet aan.

Maar… als we weten dat misinformatie en zéker desinformatie via onze socials tegenwoordig de allergrootste vijand van onze politici is; hoe kan het antwoord van onze politici daarop dan zijn om eveneens een verkeerde voorstelling van zaken te geven? En beloften te doen waarvan ze zélf weten dat ze die nooit kunnen waarmaken. En vaak ook niet eens wíllen waarmaken.

Naar mijn overtuiging is nu juist dat structurele gebrek aan eerlijkheid bij politici en media een belangrijke oorzaak van de huidige maatschappelijke onrust. En zolang we weigeren het eerlijke verhaal te vertellen, dreigt die onrust alleen maar toe te nemen.

