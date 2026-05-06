Ongelijkheid neemt toe, rijke grootverdieners worden ontzien door rechtse kabinetten Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 4636 keer bekeken • Bewaren

De titel van de nieuwe publicatie van het Centraal Planbureau (CPB) over de belastingen op inkomens en vermogens laat weinig aan de verbeelding over: ‘De hoogste bomen vangen minder wind’. Door jarenlang rechts beleid zijn er inmiddels tal van mazen in de belastingwetgeving waar rijke grootverdieners het meeste van profiteren. Jan(tina) Modaal betaalt ondertussen de rekening. NRC schrijft erover:

“Op papier hebben de hoogste inkomensgroepen de hoogste belastingdruk, de 1 procent met de hoogste inkomens betaalt officieel meer dan 40 procent belasting. Maar in de praktijk weten de meest welvarende huishoudens die belastingdruk fors te verlagen, tot minder dan 30 procent voor de allerrijkste 0,01 procent van de inkomens.”

Met name box 2, een box waar gewone belastingbetalers helemaal geen gebruik van (kunnen) maken, blijkt een enorm lek bij de belastinginning. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het misbruik. Maar omdat rechtse partijen erin slagen om het permanent over vluchtelingen te hebben, gebeurt er ondertussen niets aan box 2.

Opnieuw NRC: “Vooral huishoudens die hun vermogen (deels) in box 2 weten onder te brengen, profiteren buitensporig van lagere tarieven en vooral van de mogelijkheid betaling van belastingen schier eindeloos uit te stellen. Dat zijn onbedoelde en onwenselijke verstoringen, aldus het CPB.”

Het planbureau constateert dat het Nederlandse belastingstelsel de ongelijkheid nu eerder vergroot dan verkleint. De toenemende vermogensongelijkheid zorgt ook voor kansenongelijkheid. Aan de ene kant zijn er de welvarende burgers die hun kinderen bijvoorbeeld kunnen helpen om een huis te kopen, aan de andere kant zitten de kinderen die tot hun dertigste bij hun ouders op zolder moeten wonen. Rechtse partijen slagen er vervolgens in om de schuld daarvoor in de schoenen van vluchtelingen te schuiven.