Miljardair Musk schiet Trump te hulp, wil Twitter-ban opheffen

11 mei 2022 - 10:52

Voorlopig is zijn platform erg succesvol. Er is blijkbaar een groot verschil tussen dingen die jij wil, en dingen die in de echte wereld gebeuren ‘It is now the number one most popular app in the Apple app store, followed closely by Twitter in the second spot as of today.’ https://www.forbes.com/sites/johnbbrandon/2022/04/30/a-curious-reason-why-donald-trumps-truth-social-app-is-suddenly-popular/?sh=51b8c767332e