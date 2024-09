Militaire overproductie is nergens goed voor Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 50 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Stefano Bussolon

De Miljoenennota van afgelopen dinsdag spreekt duidelijke taal: de komende jaren stijgen de militaire uitgaven met 41 procent: van 17 miljard nu naar 24 miljard in 2028. Dat is een stijging die we sinds de Koude Oorlog nooit meer hebben gezien.

Dat is zeer zorgelijk. Meer geld betekent ook meer wapens: tanks, extra straaljagers en onderzeeboten. Nederland en andere Europese landen geven de komende jaren veel meer geld uit aan wapens dan nodig is om Oekraïne te steunen. Er is sprake van een enorme overproductie. Wapens maken de wereld niet veiliger, maar onveiliger.

Wapens gaan namelijk de hele wereld over, en vinden hun weg naar conflictgebieden in Oekraïne, Israël, Soedan, Congo, Jemen, Myanmar en ga zo maar door. Ook Westerse wapens worden daar volop gebruikt.

Er is nauwelijks kritiek op deze enorme bewapening omdat we collectief in een soort oorlogsdenken terecht zijn gekomen. We zijn allemaal doodsbang voor een Russisch veroveringsplan voor Europa, terwijl daar geen enkele aanwijzing voor is en Rusland daar ook de middelen niet voor heeft.

De NAVO-landen zijn nu al vele malen beter bewapend en beschikken over veel meer geld dan het Russische leger. Van de wereldwijde uitgaven aan defensie in 2023 – een recordbedrag van 2500 miljard dollar, werd 55 procent uitgegeven door de gezamenlijke NAVO-landen, Rusland gaf meer dan 10 keer zo weinig uit, 4,5% en China 12%. De VS hebben honderden militaire bases over de hele wereld, de Russen en Chinezen slechts enkele. Dat zijn de verhoudingen.

De Nederlandse regering en de NAVO spelen ondertussen met vuur in hun reactie op de Russische agressie door aanvallen diep in Rusland toe te staan met Westerse wapens. Dit conflict in Oekraïne kan en moet met onderhandelingen beëindigd worden. Het geweld in Gaza kan stoppen als Amerika eindelijk duidelijk is tegen Israël.

Treurig genoeg blijken politici waar ook ter wereld vaker haviken dan duiven en spreken ze niet vaak verzoenende woorden. Pas als we als bevolking ons vertrouwen in de oorlog opzeggen kan er iets veranderen. In Oekraïne en Israël horen we die geluiden sterker worden: Meer en meer burgers hebben genoeg van de oorlogstaal van Netanyahu en Zelenski en willen vrede. We moeten ons niet langer laten intimideren door de oorlogszuchtige taal van onze militairen en politici.

De Nieuwe Vredesbeweging – een samenwerking van meerdere vredesgroepen - gaat dat anti oorlogsgeluid in Nederland versterken en roept op tot diplomatie en de-escalatie; verlaging van de militaire uitgaven; het aan banden leggen van wapenexport; het investeren in een eerlijke toekomst en een verbod op het bezit en gebruik van kernwapens.