Militaire dreiging van Moskou neemt toe, Wilders wil geen stop op Russische migratie Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 199 keer bekeken • bewaren

De Duitse en Britse geheime diensten waarschuwen dat Moskou inzet op een ramkoers en de kans op oorloog groeit. In Den Haag slaan CDA en D66 rol over de dubieuze rol van Hongarije waar Viktor Orbán, de persoonlijke vriend en politieke bondgenoot van Wilders aan de macht is. Ze willen het land tijdelijk uit de Schengen-zone zetten om een toestroom van Russische infiltranten naar de EU te voorkomen.

Afgelopen zomer werd op het nippertje het neerstorten een vrachtvliegtuig voorkomen omdat een brandbom die werd verstuurd vroegtijdig in tot ontploffing kwam. De schade bleef daardoor beperkt tot een vrachtcontainer in Leipzig. Maar de afgelopen maanden worden en steeds vaker postpakketten verstuurd met explosieve ladingen. Volgens de Duitse inlichtingendienst zijn ze onderdeel van Russische sabotage-operaties.

Het is slechts één voorbeeld van Russische sabotage waar de Duitse veiligheidsautoriteiten zich ernstig zorgen over maken. De bereidheid van de Russische regering in Moskou om zich te wenden tot spionage, sabotage en desinformatie heeft een 'ongekend niveau' bereikt, zei Bruno Kahl, het hoofd van de Duitse buitenlandse inlichtingendienst, de Bundesnachrichtendienst (BND), dinsdag tijdens een openbare hoorzitting in het Duitse parlement. "Poetin zal de rode lijnen van het Westen blijven testen en de confrontatie verder opvoeren", waarschuwde BND-chef Kahl. Die toegenomen dreiging vanuit Rusland moet volgens hem een 'wake-up call' zijn omdat een verslechtering van de situatie 'helemaal niet onwaarschijnlijk' is.

Kahl stelt dat Poetin de wereldorde wil veranderen ten gunste van Rusland en voor niet terugdeinst. Rusland is van oudsher een imperialistische grootmacht die andere landen onderwerpt. Volgens Kahl viert Moskou de productie van wapens en versterking van het leger in hoog tempo op en is het land binnen zes jaar in staat een aanval op de rest van Europa uit te voeren.

Deze zomer werden er al pogingen ontdekt om het Duitse drinkwater te vergiftigen, merkt Willemijn Aerdts, expert inlichtingen- en veiligheidsdiensten van de Universiteit Leiden op tegenover de neiwszender. Ook troffen bouwvakkers explosieven bij een brandstofleiding van de NAVO in Bellheim.

Volgens het hoofd van Britse veiligheidsdienst MI5, Ken McCallum, zijn de Russen bezig om voor voortdurende chaos te zorgen op tal van verschillende manieren. Eerder werden in Frankrijk alle infiltranten opgepakt die trachtten de maatschappelijke spanningen rond Israël en Palestina op te stoken.

"De hele samenleving moet beseffen dat vrede niet langer vanzelfsprekend is", waarschuwde NAVO-militair Rob Bauer begin dit jaar. (…) Voorbeelden zijn er genoeg. Zo brandde op 20 maart in Londen een pakhuis voor Oekraïense hulpgoederen af door brandstichting door twee mannen die volgens de Britse inlichtingendiensten waren gerekruteerd vanuit Rusland. In mei woedde een verwoestende brand in het grootste winkelcentrum van Warschau, waar volgens de Poolse premier Tusk de Russische geheime diensten achter zit. Of de poging tot brandstichting van een busremise in Praag in juni, ook 'hoogstwaarschijnlijk' georkestreerd door Rusland, zei de Tsjechische premier Fiala.

Nederland ontkomt niet aan die destabilisatiepogingen. Oud-commandant der Landstrijdkrachten Mart de Kruif waarschuwt tegenover RTL Nieuws onder meer voor het manipuleren van de publieke opinies via sociale media. "Dit is serieus, ernstig en zeker omvangrijk."

In Den Haag slaan CDA en D66 alarm over de toename aan Russische infiltraties.

D66 en CDA in de Tweede Kamer willen Hongarije tijdelijk uit Schengen weren vanwege de Russische dreiging. Ze stellen dat Hongarije te veel Russen zonder controles het land binnenlaat, die daarna naar andere landen in Europa kunnen reizen om te spioneren of te infiltreren. Zolang Hongarije de controle op de Russen niet verbetert, willen de partijen dat Nederland zich in Europa sterk maakt voor zo'n tijdelijke 'schorsing'.