Binnenhof wordt verbouwd zonder stikstofvergunning, milieuclub eist stop werkzaamheden

De verbouwing van het Binnenhof moet worden stilgelegd omdat daarvoor geen stikstofvergunning is afgegeven. Dat zegt Johan Vollenbroek namens milieurorganisatie Mobilisation fort he Environment (MOB). Er is een handhavingsverzoek ingediend bij de provincie Zuid-Holland.

Twee weken geleden besliste de Raad van State dat de bouwvrijstelling van tafel moest. Een geitenpaadje van het kabinet-Rutte om de afspraken voor de stikstofuitstoot te kunnen omzeilen door de stikstof die bij de bouw vrijkomt buiten beschouwing te laten. Volgens MOB wordt ook bij de verbouwing van het Binnenhof gebruik gemaakt van die vrijstelling. Dat zou ook blijken uit een brief van de Omgevingsdienst Haaglanden aan het Rijksvastgoedbedrijf. Daarin staat onomwonden dat vanwege de bouwvrijstelling geen vergunning is verleend.

“Wetenschappers luiden al vele jaren de noodklok over de stikstofschade. Rechters vernietigen seriematig honderden overheidsbesluiten vanwege stikstof. De leefbaarheid van Nederland voor mensen en dieren staat op het spel. Ruim drie jaar na de PAS uitspraak zit iedereen op elkaar te wachten. Minister Van de Wal wacht tot juli 2023 op de provinciebesturen. De provinciebesturen wachten op de veehouders. En de veehouders wachten op minister Adema. De ernst van de zaak is blijkbaar nog steeds niet doorgedrongen.”

Op navraag van de NOS heeft de provincie Zuid-Holland inmiddels laten weten dat het “denkbaar” is dat inderdaad een vergunning nodig is voor de renovatie nu de bouwvrijstelling is komen te vervallen. Daarvoor is vooralsnog geen aanvraag gedaan.