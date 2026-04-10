Mijn brief aan een commenter Opinie Vandaag

Nico Haasbroek Journalist, oud-hoofdredacteur NOS Journaal, RTVRijnmond

Nico schrijft een serie over oorlog, dit is aflevering 100

Beste Robbin _T,

Ik vind het een leuk idee om aflevering 100 van mijn serie over oorlog noch vrede te vieren door mijn opinie in de vorm van een brief te gieten. Van een poging om je naam te ontcijferen zie ik af. Als ik Robbin_T in tik, dan kom ik op een foto van een vrouw met de achternaam Tornerot. Verder verwijst de informatie naar een universiteit in Lund. Als journalist maakt mij dat nieuwsgierig, maar de voornaamste reden dat ik u schrijf is omdat ik waardeer dat u normaal op mijn meningen reageert. Door in te gaan op wat ik beweer, uw opvattingen kenbaar te maken en wedervragen te stellen. Dit, in tegenstelling tot de meeste reacties, waarbij nog anoniemere personen mijn opinies aangrijpen om vaak hun eigen ei te leggen of ruzie te maken met andere reageerders. Meestal wordt heel ver van het thema, dat ik met de beperkingen van een middelmatige journalist probeer aan te snijden, afgedwaald.

Terzake nu. Ik eindigde deel 99 met de conclusie dat het kabinet Jetten zijn afwachtende houding over de oliecrisis moet inruilen voor een actief beleid dat de waanzin van de oorlog eerder verkleint dan vergroot. Uw commentaar daarop luidt: ‘Aardig idee, al een enigszins uitgewerkt voorstel?’ Die reactie zette mij aan het denken. Dagdromen over een plan. Dat is wel een aardige bezigheid.

Als ik een plan bedenk, dan begin ik vaak met op te schrijven wat ik niet wil. Dat kost mij minder moeite. Ik wil geen oorlog, geen autocraten als dictators, geen wapenindustrie en wapenhandel en geen VN met vetorecht. Oftewel: meer vrede, een rechtsstaat en meer democratie. Ik merk dat ik op zoek ben naar een initiatief van wereldburgers om een vredescoalitie te vormen.

Vraag je om een uitgewerkt voorstel, dan hebben we volgens mij nu vooral behoefte aan een bondgenootschap van landen die in vrede willen investeren en hun beleid baseren op democratie (met echte vrijheid van meningsuiting en zonder koningen en vetorecht), scheiding van kerk en staat, een functionerende rechtsstaat en klimaatbeleid. Daar kunnen wat mij betreft landen bij zitten als Australië, Canada, Japan en een groot aantal Europese, Scandinavische en andere staten. Als tegenhanger van de nieuwe dictatoriale machtsblokken Amerika, Rusland en China.

Wat vindt u van dit vertrekpunt?

Ik besef gelijk dat de huidige Nederlandse regering niet in staat of bereid zal zijn om dit voorstel een stapje dichterbij te brengen. Een meerderheid van de Haagse politici lijkt nog altijd met de VS en de NAVO te dwepen.

Ben ik in uw ogen te radicaal of is het juist goed om te proberen een parlementaire meerderheid van deze nieuwe inzichten te overtuigen?

De meeste mensen die op mijn serie reageren vinden dat ik enorm naïef ben, onvoldoende oog heb voor de realiteit. Want oorlogen zijn van alle tijden en de mens is nu eenmaal slecht. Deal daar mee.

Vindt u dat ook?

Beter naïef dan oorlogszuchtig, denk ik dan.

Wat is er eigenlijk tegen dat ik geen oorlog wil en daar stukjes over schrijf?

Een echt gesprek met u lijkt mij leuk. Maar het kan net zo goed dat mijn boodschap u niet bereikt. Of dat u ervoor kiest om niet te reageren. Of dat u een man bent.

Hoe dan ook? Vriendelijke groet,

Nico Haasbroek.

