Microplastics voor het eerst bij mensen aangetroffen in de longen Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 95 keer bekeken • bewaren

Voor het eerst zijn diep in de longen van levende mensen plastic deeltjes aangetroffen. Dat meldt The Guardian. Voor het onderzoek werden monsters genomen van weefsel afgenomen van dertien personen die een operatie ondergingen in het ziekenhuis. Bij elf van hen werd microplastics gevonden.

De meest voorkomende deeltjes waren polypropyleen, dat wordt gebruikt in plastic verpakkingen en buizen, en PET, gebruikt in flessen. In twee eerdere onderzoeken waren ook al microplastics in longweefsel aangetroffen, maar dat gebeurde tijdens autopsies op overleden personen.

Het was al bekend dat mensen kleine plastic deeltjes inademden, net als dat die het lichaam binnendringen via voedsel en water. Ook was al bekend dat werknemers die worden blootgesteld aan hoge niveaus van microplastics een verhoogd risico lopen op ziektes.

In maart van dit jaar werden voor het eerst microplastics aangetroffen in menselijk bloed, een bewijs dat de deeltjes door het lichaam reizen en zich in organen kunnen nestelen. De impact daarvan op de gezondheid is nog niet ontdekt. Wel maken onderzoekers zich zorgen omdat in laboratoriumtests is vastgesteld dat microplastics menselijke cellen beschadigen. Jaarlijks worden miljoenen vroegtijdige sterftes toegeschreven aan luchtvervuilende deeltjes.