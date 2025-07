Met het kapotslaan van ruiten bij bedrijven die zakendoen met Israël, gooi je vooral je eigen glazen in Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 918 keer bekeken • bewaren

En je levert Wilders gratis videomateriaal.

Volgens bronnen van Hamas zijn er tussen zondag en maandag in Gaza zeker negentig doden gevallen door toedoen van de IDF. De moordpartij vond dit keer niet plaats bij een uitdeelpunt van de Israëlisch Amerikaanse organisatie, waar het sinds het begin van de activiteiten bijna dagelijks raak is. Het ging om een uitgehongerde menigte die negen vrachtwagens van de VN tot stoppen dwong om vervolgens tot plundering over te gaan. Daarop openden Israëlische soldaten het vuur nadat ze eerst met tanks een soort cordon hadden gelegd. Voor dit optreden bestaat geen enkele rechtvaardiging. Het bevestigde hoogstens het gelijk van de koning der Belgen met zijn uitspraak over wat er nu in Gaza gebeurt.

Wie weet wel tezelfder tijd sloegen activisten van Palestina Action NL op de Coolsingel in Rotterdam voor de tweede maal met sloophamers de ruiten in bij de multinationale verzekeraar Allianz, die ons allen irriteert met stupide reclamespotjes rond Usain Bolt. Dat viel niet mee want het was gepantserd glas. De ruiten bleven voor het grootste deel in de sponningen zitten. De activisten schilderden die rood. Dat deden ze omdat Allianz relaties heeft met de Israëlische wapenproducent Elbit Systems waarvan de leuze is advancing on all fronts. Deze onderneming zal zeker proberen een stuk binnen te halen van de achthonderd miljard die de EU voor defensie heeft gereserveerd. Minister Brekelmans was verleden jaar al bezig met een miljoenenorder. Elbit is een beursgenoteerd bedrijf en dan ook een voornaam doelwit van de BDS-beweging, die bedrijven poogt te bewegen hun investeringen uit Israël terug te trekken.

Palestine Action bracht op zijn instagram pagina een verklaring uit waarin ze aankondigde te zullen terugkomen en dat iedereen die met Elbit Systems enige relatie heeft, bezoek kan verwachten.

De vraag is nu: helpt het dan de ruiten in te slaan en de boel rood te schilderen bij een willekeurig filiaal van Allianz? Dat is zeer onwaarschijnlijk. Het leidt af van het doel, namelijk Allianz ertoe brengen de banden met Elbit Systems te verbreken. De nadruk ligt op de vernielingen. Die komen centraal te staan in de discussie. Natuurlijk zullen voorstanders van een Palestijnse overwinning althans voor een deel een goed gevoel krijgen maar die zijn al tot jouw zaak bekeerd. Bij de rest wek je alleen maar walging, afkeer en angst. Voor types als Geert Wilders is een dergelijke actie gefundenes Fressen. Dat gepantserde ruiten inslaan met sloophamers past precies in het beeld dat hij van moslims wil schetsen. Je levert hem gratis het videomateriaal.

Dezelfde fout maakten de demonstranten die het voortzetten van een raadsvergadering in Utrecht onmogelijk probeerden te maken nadat die met grote meerderheid een motie hadden afgewezen waarin de gemeente de opdracht kreeg om actief het boycotten van Israël en Israëlische bedrijven te bevorderen. De boze activisten gedroegen zich net zo als Wildersianen die op het stadhuis stennis schoppen als er een AZC dreigt te komen. Wie de filmbeelden bekijkt, ziet dat het maar een klein groepje was. Toch had hun actie een grote impact. De media besteedden er veel aandacht aan. Daarbij kwam de nadruk te liggen op het gegeven dat deze activisten kennelijk weinig op hadden met democratie, zodra de uitkomst hen niet beviel. Daarmee bewezen ze de Palestijnse zaak een slechte dienst.

Dit besef zal bij dit type activisten niet snel doordringen. Het zal lang duren voor ze beseffen dat ze met het inslaan van ruiten bij bedrijven vooral hun eigen glazen ingooien.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste puttten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

