Belgische koning noemt genocide in Gaza ‘schande voor de mensheid’ Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 513 keer bekeken • bewaren

In zijn toespraak voor de nationale Belgische feestdag heeft koning Filip een hard oordeel geveld over de genocide in Gaza. “De toestand in Gaza sleept al veel te lang aan en is een schande voor de mensheid”, zei hij. “Ik sluit me aan bij iedereen die de ernstige humanitaire wantoestanden in Gaza aan de kaak stelt, waar onschuldige burgers, gevangen in hun enclave, van honger sterven en bezwijken onder de bommen.”

De Belgische koning vindt dat de Europese Unie meer moet doen tegen de “brute machtsstrijd” in de wereld, bericht VRT NWS. Hij lijkt zich daarmee aan te sluiten bij miljoenen andere Europese burgers die vinden dat de EU alles op alles zou moeten zetten om Israël onder druk te zetten. Het land kan nu dankzij de steun van westerse landen doorgaan met de etnische zuivering in Gaza.

Hoewel koning Filip ook in zijn kersttoespraak al sprak over de gevolgen van oorlog voor kinderen, was het voor het eerst dat hij Gaza expliciet noemde. “De huidige toestand sleept al veel te lang aan. Dit is een schande voor de mensheid. Wij steunen de oproep van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties om onmiddellijk een einde te maken aan deze ondraaglijke crisis.”

De koning verhaalde van een recente ontmoeting die hij had met een joodse Israëliër en een Palestijn die allebei hun kind waren verloren in het conflict. “Ik was overweldigd door hun getuigenis. Zij hebben hun wraakgevoelens opzijgezet en ervoor gekozen hun lijden om te zetten in een boodschap voor vrede. Een vrede die hun lijden zou verzachten.”

Hoewel koning Filip in zijn uitspraken verder ging dan de Belgische regering, schrok hij er nog voor terug om het woord genocide in de mond te nemen. De speech van de Belgische koning moet, net als in Nederland, eerst worden goedgekeurd door de regering.