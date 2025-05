Met elke euro naar J.K. Rowling betaal je mee aan de vernietiging van trans levens Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 299 keer bekeken • bewaren

Het maakt uit waar je je geld naartoe laat gaan. Het maakt uit wie je een platform geeft.

J.K. Rowling, de vrouw achter Harry Potter, gebruikt haar enorme vermogen en invloed om transgender mensen actief schade toe te brengen. Wie haar blijft steunen, helpt daar direct aan mee.

Rowling steekt miljoenen in campagnes en rechtszaken die tot doel hebben om transgender mensen volledig uit te sluiten van het openbare leven: uit sportclubs, uit wc’s, uit vrouwengevangenissen, uit wetgeving, uit bescherming. Ze betaalt advocaten, lobbyisten en activisten die alles op alles zetten om transpersonen onzichtbaar en weerloos te maken en plakt een levensgroot doelwit op hun rug.

Haar nieuwste project, het zogenaamde ‘Women’s Fund’, is een juridisch oorlogskas bedoeld om de klok terug te draaien. En ze is er trots op. Toen de door Rowling gesteunde transhaatgroep For Women Scotland het in een rechtszaak voor elkaar kreeg dat Britse trans vrouwen wettelijk de facto ophouden te bestaan, vierde ze dat door op haatplatform X jubelend te poseren met een vreugdesigaar.

J.K. Rowling voert een kruistocht tegen trans mensen. Ze noemt het opkomen voor vrouwenrechten, maar sluit vrouwen uit. Trans vrouwen zíj́n vrouwen. Echt feminisme erkent dat alle vormen van genderonderdrukking met elkaar verbonden zijn. Door transgender vrouwen aan te vallen, verzwakt ze de strijd voor gendergelijkheid voor iedereen. Rowling noemt het zorg, maar richt immense schade aan. Dat moet je niet steunen of vergoelijken, dat moet je stoppen.

De ironie is moordend. Harry Potter zelf was een buitenstaander die thuis werd opgesloten in een kast, verstoten door zijn familie, gediscrimineerd vanwege zijn anders-zijn. De verhalen bulken van personages die vechten tegen systemen van onderdrukking en vooroordeel. Het personage Hermione Granger/Hermelien Griffel richtte zelfs een organisatie op voor de rechten van huiselfen. Maar Rowling heeft deze waarden volledig de rug toegekeerd. Net als dat de acteurs die deze rollen in de films vertolkten inmiddels Rowling de rug toekeerden.

Acteur Pedro Pascal, wiens transgender zus Luxe direct getroffen wordt door Rowling's acties, noemde haar gedrag terecht "Voldemort villain shit". Hij riep op tot een boycot van alle Harry Potter-producten, omdat "transfobie geld kost". En hij heeft gelijk.

Onthoud: iedere keer dat je een Harry Potter-boek koopt, een kaartje voor een spin-off film betaalt of naar een themapark gaat, stroomt er geld naar iemand die dat geld vervolgens inzet tegen een zeer kwetsbare groep mensen. Iedere Harry Potter-euro is daarmee een schadelijke politieke daad, of je dat nu wil of niet.

Het is in het geval van Rowling allang niet meer geloofwaardig om te doen alsof je de kunstenaar kunt loskoppelen van het kunstwerk. Niet wanneer ze haar miljarden gebruikt om toch al kwetsbare levens kapot te maken. Rowling is allesbehalve “gewoon kritisch” of “bezorgd”. Ze is actief betrokken bij het creëren van wetten, netwerken en campagnes die transrechten finaal afbreken. Rowling voert geen “intellectueel debat”, maar richt meetbare, concrete en gevaarlijke schade toe.

De trans-gemeenschap is een groep mensen die al structureel te maken krijgt met uitsluiting, geweld, medische achterstelling en psychische nood. Trans jongeren plegen vaker zelfmoord, worden vaker mishandeld, worden vaker het huis uit gestuurd en belanden op straat en worden vaker genegeerd door instanties. In die context is het ronduit gewetenloos dat iemand met zoveel macht en geld ervoor kiest om daar nog bovenop te trappen.

Veel fans van Harry Potter voelen zich ongemakkelijk bij deze realiteit. Sommigen proberen het goed te praten. Dat de boeken “onlosmakelijk deel zijn van hun jeugd” of dat “de boodschap van de verhalen losstaat van de schrijfster”. Maar dat is morele luiheid. Jeugdsentiment is geen excuus om je ogen te sluiten.

Als je dat per se wil, kan je Harry Potter nog steeds lezen natuurlijk. Tweedehands. Of andere manieren om de verhalen te lezen en kijken zonder ervoor te betalen, miljardair Rowling eet er geen boterham minder om. Wat je in elk geval niet moet doen, is geld blijven steken in iemand die haar vermogen inzet tegen de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Bewaar dat voor verhalen die niet geschreven zijn door iemand die gelooft dat trans vrouwen een bedreiging zijn en daar ook naar handelt.

Bedrijven die blijven samenwerken met Rowling - Warner Bros, Universal, of in Nederland uitgeverij De Harmonie - moeten weten: als je blijft investeren in iemand die de rechten en levens van trans mensen actief ondermijnt, dan kies je partij. Alle bedrijven die miljoenen verdienen aan het Harry Potter-universum moeten leren dat transfobie een slechte investering is. Consumenten hebben de macht om deze boodschap over te brengen. En consumenten kunnen ook kiezen. Niet kopen is ook een boodschap. En vaak de enige die in deze industrie telt.

Niemand zegt dat je je plezierige (jeugd)herinneringen moet wissen. Maar je moet wel eerlijk zijn over wat er nu aan de hand is. Het maakt uit waar je je geld naartoe laat gaan. Het maakt uit wie je een platform geeft.

De wereld van Harry Potter leerde fans dat ze moeten kiezen tussen wat gemakkelijk is en wat juist is. Het wordt tijd dat ze die les toepassen op de vrouw die hem schreef.