JK Rowling krijgt haar zin: Rechtbank beslist dat trans vrouwen geen 'echte' vrouwen zijn

Het Britse Hooggerechtshof heeft unaniem geoordeeld dat de termen "vrouw" en "sekse" in de Gelijkheidswet van 2010 uitsluitend verwijzen naar biologische vrouwen, niet naar transgender vrouwen , zelfs niet wanneer zij in het bezit zijn van een wettelijke gendererkennningscertificaat. Deze uitspraak betekent een belangrijke overwinning voor transfobe activisten en een nederlaag voor de Schotse regering.

Deze beslissing past in een wereldwijde conservatieve trend waarbij transgender rechten steeds meer onder vuur liggen. Het Verenigd Koninkrijk heeft in deze beweging inmiddels de onfortuinlijke bijnaam "TERF Island" gekregen (TERF staat voor Trans-Exclusionary Radical Feminist), mede door enkele bijzonder luidruchtige haatstemmen tegen transgenderrechten. Het meest in het oog springende voorbeeld hiervan is Harry Potter-schrijfster JK Rowling, die financieel steun verleent aan de transhaatgroep For Women Scotland, één van de partijen in deze rechtszaak.