'Met 200 km/uur over de snelweg? Dat is real-time verkeersveiligheid inschatten, agent' Kijk Nou • Vandaag

“Het is een prachtige dag voor het vertrouwen”, stelt Druktemaker Pieter Derks vast bij De Nieuws BV. Veertig bedrijven maakten bekend afgesproken te hebben zich aan de belastingregels te houden. Minder vreemd dan je denkt, aldus Derks. “Natuurlijk kunnen die bedrijven beloven dat ze geen buitenlandse belastingparadijzen meer gaan gebruiken, want Nederland is al een belastingparadijs.”

En toen kwamen daar de sms’jes van Rutte nog bij. De premier gooit de berichten elke dag weg. “Volgens de landsadvocaat is dat real-time archiveren juist fantastisch en zouden meer bestuurders dat moeten doen. Volgens deze columnist is die manier van denken precies waarom een deel van de bevolking brokjes braaksel begint op te spugen zodra het over onze leiders gaat.”

Onze leiders zijn nogal van zelf de regels verzinnen of besluiten aan welke regels je je gaat houden. “Allemaal vanwege een jaloersmakend vertrouwen in hun eigen integriteit”, weet Derks. “Nee, agent, ik heb de situatie juist heel zorgvuldig ingeschat. Ik vond zelf dat het verantwoord was om met 200 kilometer per uur te rijden. Bovendien ben ik een heel goede chauffeur. Dus ik snap dat u over de regeltjes begint, maar ik noem het real-time verkeersveiligheid inschatten."