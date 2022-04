Mensonwaardige opvang vluchtelingen gevolg van wanbeleid kabinetten-Rutte Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 173 keer bekeken • bewaren

De Groningse burgemeester Koen Schuiling noemde het asielzoekerscentrum in Ter Apel eerder deze maand “ons eigen Lampedusa”. De opvang is mensonwaardig: kinderen spelen tussen het afval, er hangt een penetrante rioollucht en vluchtelingen hebben geen privacy. In noodtenten waar officieel plek was voor maximaal 275 vluchtelingen, sliepen de afgelopen weken geregeld 700 man.

Om iets te doen aan de enorme drukte in het centrum werd dinsdag besloten om de noodtenten af te breken. De driehonderd asielzoekers die hun onderdak kwijtraakten, moesten de hele dag wachten tot ze te horen kregen waar ze naartoe konden.

De ongekende problemen in de opvang, die worden vergroot nu er in Oekraïne een oorlog woedt, zijn het gevolg van het jarenlang wanbeleid. Zo is er een groot tekort aan beschikbare woningen voor vluchtelingen die een status hebben gekregen. Ruim 13.000 mensen wachten daarom nog altijd in de opvang tot ze eigen woonruimte krijgen.