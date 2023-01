Mensenrechtenorganisaties willen dat kabinet in actie komt tegen illegale deportatie Palestijnen door Israël Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 147 keer bekeken • bewaren

De pas aangetreden ultrarechtse regering in Israël maakt zich op duizend Palestijnen op de illegaal bezette Westelijke Jordaanoever te deporteren. Het kabinet van de meervoudig van corruptie beschuldigde Benjamin Netanyahu heeft de bewoners van het gebied een ultimatum gesteld. Wanneer zij niet zelf vertrekken, worden ze door het Israëlische leger afgevoerd.

Uit berichtgeving van de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem blijkt dat Israël het illegaal bezette stuk Palestina heeft bestempeld tot militair oefenterrein. De bewoners zijn “illegaal” verklaard. The Rights Forum verduidelijkt:

Het gaat om de duizend inwoners van acht dorpen in Masafir Yatta, een landstreek in de South Hebron Hills op de Westoever. Zij zijn al vier decennia speelbal van de Israëlische autoriteiten, die hun woongebied in 1981 tot militair oefenterrein – ‘Firing Zone 918’ – bestempelden, een geijkte Israëlische methode om gebied ‘Palestijnenvrij’ te maken.

B’Tselem merkt op dat het deporteren van de Palestijnen een oorlogsmisdaad is, zoals vastgelegd onder het Statuut van Rome. Desondanks blijft ingrijpen van de internationale gemeenschap uit. Zowel The Rights Forum als mensenrechtenorganisatie PAX voor Vrede roepen in een petitie de Nederlandse overheid op om alsnog stappen te ondernemen om de illegale deportatie van Palestijnen te stoppen.

Vorige maand stelde Netanyahu zijn nieuwe regeringscoalitie samen, wat leidde tot de meest rechtse regering die Israël ooit gehad heeft. De coalitie bevat openlijk fascistische en homohatende partijen. In het nieuwe kabinet is onder meer ruimte voor ultranationalist Itamar Ben-Gvir, die in 2007 is veroordeeld wegens terrorisme en aansporing tot racisme. Ben-Gvir, voorstander van het met scherp op Palestijnen schieten is nu hoofd de binnenlandse veiligheid en daarmee verantwoordelijk voor de grenspolitie op de Westelijke Jordaanoever.

Een ander kabinetslid is Bezalel Smotrich, zelfverklaard homofoob en voorstander van het volledig annexeren van Palestina. Nadat zijn vrouw was bevallen pleitte hij voor aparte kraamafdelingen voor Palestijnen, omdat hij niet wilde dat Israëlische kinderen ter wereld kwamen op de plek waar “toekomstige terroristen” worden geboren. Smotrich heeft de leiding over het deel binnen het ministerie dat het burgerlijke leven in de bezette gebieden bestuurt, voor zowel de kolonisten als de Palestijnen.