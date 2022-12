Netanyahu is terug als premier Israël en presenteert meest extreemrechtse regering ooit

Netanyahu deelde de uitkomst van zijn coalitiegesprekken per telefoon mee aan president Isaac Hertzog, een fragment van dat gesprek werd gedeeld op sociale media. In het nieuwe kabinet zitten behalve de rechtse Likud-partij van Netanyahu zelf, ook twee ultra-orthodoxe partijen en een extreemrechtse partij.

Enkele nieuwe bewindslieden zijn ook al bekend. Zo wordt de minister van Binnenlandse Veiligheid de extremist Itamar Ben Gvir. Hij werd in 2007 nog veroordeeld wegens terrorisme en aanzetten tot racisme. Een beruchte uitspraak van Ben Gvir is zijn aanmoediging om ‘gewoon’ met scherp te schieten op Palestijnen die met stenen gooien. De zelfverklaarde ‘ trotse homofoob ’ Bezalel Smotrich wordt verantwoordelijk voor het deel binnen het ministerie van Defensie dat gaat over de illegaal bezette Palestijnse gebieden.

De keuze van Netanyahu voor de extremistische partijen is deels ingegeven uit opportunisme. Tegen de meervoudige Israëlische premier lopen rechtszaken wegens corruptie. Netanyahu zou mediaorganisaties gunsten hebben verleend in ruil voor positieve berichtgeving en veelvuldig geschenken hebben aangenomen in ruil voor politieke toezeggingen. De partijen met wie Netanyahu nu in zee gaat, willen deze vorm van corruptie met terugwerkende kracht legaal maken.