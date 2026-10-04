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Melk, goed voor… elk? Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • Bewaren

Jan Bart Dieperink Striptekenaar en schrijver Persoon volgen

ChatGpt heeft het laatste woord

De slogan en het product zijn al jaren onderwerp van hevig debat: melk, en dan vooral de humane consumptie daarvan. Goed/Niet goed/Met mate gebruiken of helemaal niet, voeren in de gezondheidsdiscussie menigmaal de boventoon. Zo ook op een vrolijke avond waar ik in gesprek raak met iemand waar je een boompje mee op kunt zetten. Rechtenstudie, zakenman, communicatiedeskundige, enfin, het type waarmee zomaar een heel aardig gesprek gevoerd kan worden aangaande zowat ieder onderwerp.

Een misrekening. Verbijsterd zie ik toe hoe een geanimeerde woordenwisseling abrupt omslaat en ontaardt in een venijnige reactie als middenin ons gesprek de smartphone wordt getrokken, de vraag ingetypt en het instant ChatGpt-antwoord in mijn gezicht geduwd als zijnde het onomstotelijk bewijs van mijn onnozelheid. “Weet jij het beter dan..?!” voegt mijn gesprekspartner mij verbeten toe.

Hoorde men vroeger op feestjes nog wel eens iemand het non-argument bezigen “Ja maar het stond in de krant hoor!” dan werd er besmuikt gegniffeld of riep er iemand “Dat hij daar de encyclopedie maar eens op moest naslaan”. Inmiddels is zelfs in intelligent gezelschap ChatGpt blijkbaar gezaghebbend en neemt men het gebodene, zonder enige verstand van zaken, voor digitale waarheid aan. De tegenwerping dat A.i./ChatGpt nauwelijks nuancering aanbrengt tussen fop-info, propaganda en voorlichting is geen argument meer. Discussie gesloten. Het orakel heeft gesproken.

Op mijn maandag 31 augustus 2026 10:59 uur verzonden mail aan een wethouder van de gemeente Hilversum (zie mijn eerdere ode aan Harrie Geelen waarin het voorstel tot naamgeving aan straat of plein) ontving ik om 14.32 uur antwoord.

Een antwoord op dezelfde dag, drie-en-een-half-uur later, is voor de ambtelijke molens niet alleen exceptioneel snel maar doet gezien de slordige, en vooral merkwaardige ‘fouten’ vooral een bang vermoeden rijzen.

Het onderwerp vereist bovendien nauwelijks urgentie doch de wethouder was blijkbaar in grote haast om e.e.a. te beantwoorden of… hielp ChatGpt hier een handje?

Geachte J.B. Dieperink,

Bedankt voor uw email. Wij hebben u vraag opgenomen in het dossier ‘Mogelijke naamgeving straat/plein ter ere van Harrie Geelen’.

Ook bedankt voor de mooie uiteenzetting van alle bezigheden van Harrie Geelen.

Om Harrie Geelen te kunnen ere (middels bijv. een straatnaam) moet er openbare ruimte beschikbaar zijn en moet nuttig zijn.

Naamgeving aan de openbare ruimte vervult namelijk een essentiële functie in het maatschappelijk verkeer. Niet alleen voor dienstverlenende instanties als politie, brandweer, posterijen en ambulancebedrijven, maar ook voor bijvoorbeeld de makelaardij, de advocatuur, het notariaat en het bedrijfsleven. Zij kunnen veelal hun werkzaamheden niet uitvoeren zonder goed sluitende informatie over adressen. Ook de burger heeft belang bij goede adressering van zijn woonverblijf. Hij wenst immers 'vindbaar' te zijn.

Op dit moment is er geen openbare ruimte beschikbaar is voor naamgeving. Echter we maken gebruik van een reservelijst. Indien er openbare ruimte beschikbaar komt, zal in eerste instantie naar de reservelijst worden gekeken. We hebben Harrie Geelen op de reservelijst geplaatst.

Zodra er openbare ruimte beschikbaar komt, zal er contact met u opgenomen worden.

De wonderlijke combinatie van krukkige, informele, naïeve en dan weer ambtelijke taal doen een mens twijfelen. Had zijn secretaresse een dagje vrij en is de wethouder niet gewend zijn eigen kattenbelletjes te schrijven, óf…?

Ik zou het bijna aan ChatGpt voorleggen, maar laten we dat massaal vooral niet gaan doen.

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