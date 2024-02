Meer dan honderd Russen opgepakt omdat ze vermoorde Navalny herdenken

Er zijn meer dan honderd herdenkers opgepakt, meldt de NOS. “De autoriteiten waarschuwden gisteravond om niet naar protesten of wakes te gaan in Moskou. Volgens de Russische aanklagers is er niet overlegd met de autoriteiten en zouden deelnemers daarom gearresteerd kunnen worden. Op beelden op sociale media is onder meer de arrestatie van een vrouw in Moskou te zien. Zij hield een papier omhoog met daarop de tekst 'Aleksej Navalny overleed vandaag'. Ze is afgevoerd door de politie.”