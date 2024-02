Grootste tegenstander van Poetin Aleksej Navalny dood aangetroffen in gevangenis

Aleksej Navalny, een van de meest vooraanstaande Russische oppositieleden, is in de gevangenis overleden, zegt persbureau Reuters op basis van de Russische gevangenisautoriteit.

Navalny, een voormalige nationalistische politicus, stond aan de voet van de protesten in Rusland in 2011 en 2012 tegen verkiezingsfraude en corruptie onder het regime van Vladimir Poetin. Daarvoor deed hij onderzoek naar Poetin en diens getrouwen en deelde zijn bevindingen in video’s die honderden miljoenen keren bekeken werden. Ook bracht hij naar buiten dat een megalomaan paleis aan de Zwarte Zee gebouwd was voor Poetins persoonlijke gebruik.