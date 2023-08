Meer dan duizend mensen willen Kamerlid worden voor nieuwe christendemocratische partij NSC

De top van NSC bestaat voor het grootste deel uit voormalige CDA-Kamerleden. Zo zat Van Vroonhoven acht jaar samen met Pieter Omtzigt in de CDA-fractie ten tijde van Jan Peter Balkenende. Daarvoor was ze beleidsmedewerker van Balkenende. Een andere belangrijke steunpilaar van de partij is Hein Pieper, die in 2009 en 2010 CDA-Kamerlid was.

De Groene Amsterdammer analyseert dat NSC ook qua ideologie leentjebuur speelt bij het CDA: “In de vele documenten die Omtzigt uitbracht sinds zijn scheiding van het CDA valt het woord ‘christen-democratie’ overigens niet, maar wie zijn teksten leest moet concluderen dat hij nog altijd in die denktraditie staat. In een recente passage over zijn ‘mensvisie’ beschrijft hij de mens als een sociaal, relationeel en spiritueel wezen. Tegenover doorgeschoten liberalisme plaatst hij gedeelde waarden als ‘een stevige dijk tegen individualistische zelfzucht, tegen overheersing van enkelingen’. Hij benadrukt het gezin, de gemeenschap en beschrijft hoe ‘de eerste en zwaarste verantwoordelijkheid ligt bij de eigen kring’. Bezorgd is hij over een ‘ontworteld middenveld’. Terloops verwijst hij in zijn grondslagendocument even naar een principe van de benedictijnen, een katholieke kloosterorde.”