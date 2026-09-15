Media Marktwerking Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 119 keer bekeken • Bewaren

Jan Bart Dieperink Striptekenaar en schrijver Persoon volgen

Bedrijven in vooruitstrevende consumentenelektronica drijven vooral op jong, vooruitstrevend personeel. Dat is inherent aan de verkochte waar die ‘het nieuwste van het nieuwste’ garandeert in gadgets, novelties, producten met het adjectief ‘smart’ en verder alles dat draait om (mobiele-) computerij. Vooral jong volk duikt als een kraai op de digitale spiegels en kraaltjes en dus dienen die bij voorkeur aangesproken door jonge leeftijdsgenoten. Wiens digi-taal men spreekt, diens digibrood men eet.

Digi-grootgrutter Media Markt heeft dat goed door en initieert nu trots haar A.i.-recruiter.‘Sollicitatiedocumenten? Dat is verleden tijd’, scan de qr-code en ga meteen aan de slag.

De moderne cv kenmerkt zich nu al door veelvuldig en vooral overmatig ChatGpt-gebruik. Gecopypaste openingszinnen en algeheel taalgebruik, curieuze formuleringen, irrelevante info etc.

“Gezeten op de bank met een kop gemberthee en mijn beste vriend en soulmate kater Yuzu op schoot, viel mijn oog op de advertentie voor een werkplek bij uw…”, is anno nu geen ongebruikelijke aanhef.

Een cursus creative writing is natuurlijk altijd aan te bevelen, maar vooral wanneer men een carrière als beginnend schrijver ambieert. Vaak ook ontbreekt leeftijd en adres van de jonge werklustige (de reden hiervan is mij volledig duister maar zal, hoe vreemd ook, ongetwijfeld op een A.i./AVG-aanbeveling gebaseerd zijn).

Binnen alle branches klinkt bovendien de klacht dat een flink deel van de jonge sollicitanten, na uitnodiging voor een eerste gesprek, überhaupt niet op komt dagen (“Was het vergeten”, “heb al andere baan”, “zat in mijn sollicitatieplicht. Had toch niet zo’n zin”). Te vrezen valt dat door A.i. gegenereerde ‘sollicitatiedocumenten’ die asociale omgangsvormen eerder zullen verergeren dan verbeteren.

Een vloerverkenning van de toekomstige werkplek levert een ontluisterend beeld van de toekomst die vandaag al is begonnen. Van een twintiger achter een service-balie is alleen de kruin zichtbaar. Voorovergebogen en verdiept in smartphone merkt hij de klant pas op als de adem in zijn gezicht slaat. Verdwaasd en enigszins verstoord wordt deze vervolgens te woord gestaan.

Een beveiliger (twintiger) verdrijft zijn verveling door smartphonefun en een kassamedewerkster (nog geen twintig) maakt het met vriendje luidruchtig uit. Via haar smartphone uiteraard, die lastige klanten wachten maar even en haar collega kan het wel alleen aan. Doe doei.

Meest storend is dat al dat los zand geen eenheid vormt, er heerst geen ‘wij-gevoel’. Niet voor het personeel, maar zeker niet voor de potentiële klant. Dat de (non-)communicatie van de éen de irritatie is van de ander blijkt, naast in het openbaar vervoer, nergens zo sterk als in de helwit-verlichte gangen van het Mediawarenhuis.

Maar ja, wie via A.i. personeel gaat ronselen haalt natuurlijk ook A.i.-mentaliteit over de vloer en dan is ‘zelf denken’, ‘service’ en ‘voeling met de klant’ uiteraard ver te zoeken.

Ook zal alle ophef van de afgelopen week over vergaande A.i-content in teksten van de boven-ons-gestelden in Den Haag niet helpen om de jeugd te laten inzien dat het zelf-formuleren van een c.v. verre verkiesbaar is boven bot-interventie.

Ongetwijfeld ziet de rood/witte formule zijn zaken het liefst zo snel mogelijk geheel gerobotiseerd en door A.i. gedreven en tsja…. een smartphoneverbod voor het menselijk personeel op een winkelvloer, waar men nota bene via A.i. is aangesteld, is dan natuurlijk een onwerkbare paradox.

Voor de klant rest slechts één keuze; voorzichtig verderop gaan kijken.

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