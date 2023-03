Medewerkers Rutgers Stichting bedreigd na golf van nepnieuws over Week van de Lentekriebels

22 mrt. 2023 - 15:15

Och jee, het zijn haast wel de gebruikelijke gevolgen van dit soort hetzes. Het goedbedoelende personeel van de Rutger Stichting wordt nu bedreigd. Ik ben een grote voorstander van een zeer brede Vrijheid van Meningsuiting. Maar ik begin me nu toch wel af te vragen of een dame als Blommestein niet juridisch verantwoordelijk kan worden gesteld voor deze bedreigingen? Het is ook de hypocrisie, ik kan me herinneren dat zij zich in het verleden heeft beklaagd over vervolging en bedreigingen uit Linkerhoek.