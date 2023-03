Hetze tegen Week van de Lentekriebels is een aanval op de liberale maatschappij Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 138 keer bekeken • bewaren

Hier past niet de dialoog maar de confrontatie.

Dezer dagen wordt een keiharde aanval gedaan op onze liberale samenleving als geheel. Het vermomt zich als een actie van bezorgde ouders, maar de betekenis is veel breder en de bedreiging van onze manier van leven veel groter. De Rutgers Stichting – motto: seksuele gezondheid en rechten voor iedereen, waar ook ter wereld – ligt onder vuur. Het regent dreigtelefoontjes vanwege de Week van de Lentekriebels. Tijdens die week wordt op alle scholen voor primair onderwijs les gegeven over seksualiteit. Dat zit namelijk sind 2012 in hun takenpakket.

De Rutgers Stichting heeft daarover een mooi lessenpakket samengesteld. De kinderen worden niet afgescheept met vage verhaaltjes maar met duidelijke informatie over wat er precies aan hun lichaam zit en wat je ermee kunt doen en met wie als je dat fijn vindt. Dat laatste krijgt in de lesstof de nadruk: jij kiest. Jij bepaalt wat je fijn vindt en wat niet. Niemand mag je dwingen. Niemand mag je grenzen stellen. Je gaat over je eigen lichaam. Uitsluitend jij.

Daar werd jaren niet naar getaald maar nu blijkt de Week van de Lentekriebels ontdekt door de anti-liberale krachten in Nederland. Zij slaagden erin volkswoede gaande te maken omdat de seksuele voorlichting met het materiaal van Rutgers de kinderziel zou beschadigen. Men liet zich daarbij inspireren door de angst voor seks en het menselijk lichaam zoals dat leeft in bepaalde religieuze kringen van islam tot christendom en jodendom. Daarbij werd de leugen niet geschuwd. ON-walkure dr. Raisa Blommestijn tweette dat kinderen van vier jaar verhalen te horen kregen over anale seks. Ze boekte er 600.000 hits mee. Ook verspreidde men het bakerpraatje dat propaganda werd gemaakt voor transgendergedrag. Het leek allemaal als twee druppels water op het soort beschuldigingen waar types als Poetin en Orban mee komen als ze proberen het zogenaamd decadente westen aan de kaak te stellen.

Het lukte. De Rugters Stichting werd overstelpt met dreigtelefoontjes. De leiding besloot een informatieclip voor ouders over de week van de lentekriebels maar in te trekken om erger te voorkomen. Ondertussen bereikte de ophef de Tweede Kamer, waar Denk en FvD stennis maakten.

Kennelijk zien agitatoren als Raisa Blommestijn liever dat kinderen machteloos staan en niet weten wat de bedoeling is als die kleverige oom Henri ineens zegt: "Zullen wij samen een heel geheim spelletje doen?" want dat is het effect als je kinderen in het ongewisse laat over bepaalde feiten omdat zij er nog niet aan toe zouden zijn. Of omdat ze in de Week van de Lentekriebels zouden worden aangespoord om seksuele activiteiten te ontplooien. Dat is onzin. Kinderen leren ook hoe een auto werkt maar ze weten over het algemeen heel goed dat ze nog te klein zijn om zelf te sturen. En doktertje spelen dan? Doktertje spelen krijg je als je kinderen onwetend houdt over hun eigen lijf.

De hetze tegen Rutgers is niet zomaar een incident. Het is onderdeel van een aanval op de vrije maatschappij zoals wij die in Nederland kennen. Die aanval komt uit kringen van extreem rechts, al dan niet in samenhang met reactionaire geloofsopvattingen. In elke autoritaire patriarchale maatschappij is preutsheid en de taboeïsering van het lichamelijke een hoeksteen van de represie. Ze creëren daarmee angst, schuldgevoel en het soort zondebesef dat mensen ertoe brengt zichzelf te onderdrukken, in de schaduw te blijven, in de pas te lopen. Omdat anders de gevolgen niet zijn te overzien. In 1961 werd in Staphorst voor het laatst een overspelig paar op een mestkar door het dorp gereden. Wat nu met de Rutgers Stichting gebeurt, is daarvan de digitale versie.

Oog in oog hiermee past voor vrijheidslievende Nederlanders niet de dialoog maar de confrontatie, het grenzen stellen aan de geestelijke terreur.

