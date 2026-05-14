Medewerkers apotheken en ziekenhuizen stelen zwaar verslavende pijnstillers om door te verkopen aan dealers Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 282 keer bekeken • Bewaren

Zware pijnstillers als oxycodon zijn volop verkrijgbaar op de zwarte markt. Dat blijkt uit onderzoek van Zembla dat bij verschillende dealers opiaten aankocht die normaal alleen op doktersvoorschrift verkrijgbaar zijn. Volgens het RIVM verschillen de aangekochte pijnstillers niet van de medicatie die in de apotheek wordt verkocht.

“Dealers vertelden aan de undercoverjournalisten dat de medicatie uit Nederlandse apotheken afkomstig is en “door corrupte medewerkers” wordt meegenomen. De bij hen aangekochte doosjes waren nieuw, verzegeld en voorzien van een unieke QR-code. Bij één handelaar kreeg Zembla losse strips oxycodon. Deze dealer vertelde dat de pijnstillers die hij doorverkoopt uit de afvalstroom van apotheken komen: “Dit krijg ik per week met zestig tot honderd doosjes binnen.””

Ook ziekenhuizen blijken een bron van opiaten die op de zwarte markt belanden. Zembla ontdekte dat een anesthesiemedewerker van het HagaZiekenhuis in Den Haag vorig jaar december tegen de lamp is gelopen vanwege grootschalige diefstal van morfine-ampullen en het nog veel sterkere opiaat sufentanil uit één van de medicijnkluizen van het ziekenhuis.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd is bezorgd over de opiaten die op de zwarte markt verkrijgbaar zijn. Het gebruik van deze middelen zonder medische begeleiding van arts of apotheker kan levensgevaarlijk zijn.

Meer over: actueel , zembla , opiaten , pijnstillers , verslavingen , oxycodon