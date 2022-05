Medewerker Kamerfractie BBB praat met anoniem account bedreigen journalist goed

Een senior medewerkster van de BoerBurgerBeweging (BBB) heeft afgelopen week met een anoniem Twitter-account een bedreiging aan het adres van Zembla-journalist Ton van der Ham goedgepraat. Dat onthult Tom-Jan Meeus in zijn zaterdagbeschouwing in NRC .

Zembla deed de afgelopen maanden onderzoek naar stankoverlast in Deurne. Van der Ham plaatste deze week beelden op Twitter waarop te zien is dat een man vraagt van welk programma hij is. Als de verslaggever antwoordt dat hij van Zembla is, dreigt de man: “Loop maar vlug door dat ik mijn auto pak en je omver rijd.”