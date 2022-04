Boeren mogen nog altijd veel te veel stankoverlast veroorzaken

Veehouders wordt geen strobreed in de weg gelegd als ze te veel stank produceren. De Wet geurhinder en veehouderij beschermt burgers onvoldoende. Deskundigen verklaren tegenover Zembla dat de wet uit 2007 een papieren tijger is. Volgens geurexpert Hugo van Belois leidt de wet zelfs tot meer stankoverlast.

“Deze wet is bedoeld om de belangen van veehouders te beschermen”, zegt milieujurist Valentijn Wösten. “Heel simpel komt het erop neer dat als je al veel stank veroorzaakt, je mag blijven doorgaan met het veroorzaken van die stankoverlast.”

Staatssecretarissen Dijksma en Van Veldhoven sloegen adviezen om de wet aan te scherpen in 2016 en 2019 in de wind. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen verklaart nu tegenover Zemblad dat ze de wet opnieuw onder de loep zal nemen. “Op het moment dat die aangepast moet worden dan gaan we hem ook aanpassen.”