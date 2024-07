Matthijs van Nieuwkerk gaat geen programma’s maken voor RTL

Matthijs van Nieuwkerk gaat definitief niet aan de slag voor RTL en Videoland. Begin dit jaar hadden de twee partijen al besloten om de samenwerking in de ijskast te zetten. Dat gebeurde nadat er ook intern bij RTL een storm van kritiek was losgebarsten op de komst van Van Nieuwkerk. Zo verscheen op de site van RTL Nieuws een kritisch artikel over de in opspraak geraakte presentator. “Je weet dat er slachtoffers zullen zijn die straks met pijn in de buik naar hun tv kijken als Van Nieuwkerk daar weer te zien is”, zei hoogleraar sport en recht Marjan Olfers in het stuk.