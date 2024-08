Massa is kassa, ook bij Zomergasten Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 65 keer bekeken • bewaren

Dat diepzinnige teksten hopeloos uit de mode zijn, merkte ik toen ik afgelopen weekend enkele zelfgeschreven gedichten voorlas op een klein festival. Mijn teksten gingen over dood en verval, daar schrijf ik graag over, als een soort bezwering waarschijnlijk. Na afloop van het optreden voelde ik me een voetballer die, gadegeslagen door plukjes fronsende bezoekers op de tribune, moederziel alleen vanaf de middenstip in moordend tempo ballen over een leeg doel geschoten had.

Het lag niet aan mij, concludeerde ik maandag na het lezen van een bericht op Mediacourant over de dramatisch ingestorte kijkcijfers van het tv-programma Zomergasten. De door Mediacourant geciteerde kijkcijfer-deskundige – ze bestaan – sprak van ‘een historische dag’ omdat de tweede aflevering van het huidige seizoen, waarin Jelle Brandt Corstius urenlang inhoudelijk met een schrijfster uit Estland converseerde, slechts honderdvijftigduizend kijkers naar de zender NPO 2 trok.

“Niemand heeft nog tijd om ergens echt de aandacht op te richten”, zei een vriendin laatst. Ik ben vergeten wat de aanleiding voor haar opmerking was, gelukkig is achtennegentig procent van mijn lezers door de woorden ‘diepzinnig’ en ‘gedichten’ in de eerste zin reeds afgehaakt, voor de overgebleven twee procent ga ik de vriendin niet speciaal bellen om te vragen in welke context ze ook alweer precies haar scherpzinnige observatie deelde. HOEREN NEUKEN NOOIT MEER WERKEN

‘Hoeren Neuken Nooit Meer Werken’ is de titel van een nummer van Corry Konings, New Kids en Ronnie uit 2019, de woorden schoten me tijdens het tikken spontaan te binnen, mijn onderbewuste plaatste ze in kapitalen aan het einde van de derde alinea, vermoedelijk in de hoop alsnog wat afhakers vanwege de eerste zin naar het slot van alinea drie te lokken. HOEREN NEUKEN NOOIT MEER WERKEN, hier heeft u ze nogmaals, het is een beetje ordinair, maar de gemiddelde leestijd steeg.

Massa is kassa.