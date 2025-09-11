Marokkaans-Nederlands gezin weggejaagd uit Urk na grove fout driehoek Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 433 keer bekeken • bewaren

De lokale veiligheidsdriehoek van Urk heeft tegen OM-richtlijnen gehandeld in de zaak van een Marokkaans-Nederlands gezin dat eind 2023 moest vluchten nadat in het dorp Israëlische vlaggen waren verband. Ten onrechte werd de zoon uit het gezin hiermee in verband gebracht. Uit anderhalf jaar onderzoek door het Nederlands Dagblad blijkt dat er veel te lang werd gewacht om de onschuld van de 14-jarige jongen bekend te maken, terwijl het Openbaar Ministerie hem al kort na zijn arrestatie had vrijgesproken en de geruchten en volkswoede over de zogenaamde betrokkenheid van de jongen al een eigen leven waren gaan leiden binnen de gesloten Urker gemeenschap.

Interne documenten tonen aan dat de veiligheidsdriehoek na het incident “bewust voor het weekend een verdachte wilde oppakken” om rellen te voorkomen, ondanks elk gebrek aan bewijs. De jongen kreeg vrijwel meteen een zogeheten 'sepot 01', wat betekent dat hij "ten onrechte als verdachte werd aangemerkt". Dit oordeel viel op 20 oktober 2023, maar werd pas op 7 november van dat jaar publiek gemaakt, toen de eerste stenen al bij het gezin door de ramen waren gegooid.

Omdat de driehoek wel met veel omhaal een arrestatie liet verrichten, maar die grove fout vervolgens niet rechtzette, escaleerde de situatie dramatisch voor het gezin. Ze kregen te maken met bedreigingen, vuurwerkbommen en zoals gezegd stenen door hun ramen. Hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff (Universiteit van Amsterdam) noemt het tegenover de krant "onbegrijpelijk en kwalijk" dat het OM zo lang wachtte: "Als het OM actief de pers zoekt en iemand blijkt ten onrechte verdachte te zijn, moet men dat direct ontkrachten."

Het gezin leeft nog altijd ondergedoken op een geheime locatie en wacht al tien maanden op psychische hulp voor de trauma's. Tegen de gemeente Urk loopt een civiele procedure, terwijl de familie nog steeds geen toegang heeft gekregen tot de oorspronkelijke processtukken.