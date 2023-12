Nederlands-Marokkaans gezin ontvlucht Urk na gewelddadige intimidatie

29 dec. 2023 - 20:07

Vervelend voor dit gezin. Maar volgens mij moet je ook niet in Urk willen wonen. Er zijn sowieso leukere steden in Nederland. Dat een gezin dat bekend staat als moslims het in een dorp als Urk het moeilijk zal krijgen is gezien de heersende godsdienstige overtuiging daar voorspelbaar. De situatie in Gaza zet de verhoudingen nog verder op scherp. En uiteraard staat de Urkse gemeenschap vrijwel geheel als 1 man achter de moorden van het israelische leger in gaza en op de westbank. Het hangt er vermoedelijk vol met israëlische vlaggen om duidelijk te maken dat palestijnse moslims gedood mogen worden. Kortom dit gezin moet toch een meer prettige woonomgeving in nederland kunnen vinden. Misschien kunnen ze voor vertrek hun huis nog schilderen in de kleuren van de palestijnse vlag. Ik denk dat pogingen om te doen alsof nederland nog een open samenleving is waarin mensen hun verschillen weten te accepteren zinloos zijn. Dus naar die realiteit zou iedereen ook moeten handelen. Daar naïef over doen levert dit soort ongelukken op.