Rutte slijmt bij Trump, pocht dat Europa fors gaat betalen en jubelt om illegale aanval op Iran

NAVO-baas Mark Rutte had wellicht niet verwacht dat Donald Trump zijn slijmerige sms'je rechtstreeks zou doorplaatsen op diens eigen sociale netwerk Truth Social. In dat bericht feliciteert Rutte Trump met de bombardementen op Iran en dat dankzij de Amerikaanse president Europa fors meer gaat betalen aan Defensie.

In het bericht schrijft Rutte:

Gefeliciteerd en dank je wel voor je beslissende actie in Iran, dat was werkelijk buitengewoon, en iets wat niemand anders durfde te doen. Het maakt ons allemaal veiliger.

Je vliegt vanavond naar nog een groot succes in Den Haag. Het was niet gemakkelijk maar we hebben ze allemaal op 5 procent laten tekenen!