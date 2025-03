Mark Rutte blundert opnieuw, NAVO moet beweringen over lot vermiste militairen rectificeren Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 320 keer bekeken • bewaren

Mark Rutte, de kersverse secretaris-generaal van de NAVO, heeft opnieuw een pijnlijke blunder begaan. Rutte verklaarde woensdag dat vier Amerikaanse militairen bij een NAVO-oefening in Litouwen om het leven waren gekomen. Het staat echter helemaal niet vast dat ze dood zijn. De NAVO zag zich genoodzaakt de beweringen van Rutte te rectificeren. Hij bleek zich te baseren op speculaties in de media in plaats van op feiten die zijn vastgesteld door de autoriteiten.

NAVO-woordvoerder Allison Hart verklaarde: „De zoektocht is nog gaande. We betreuren elke verwarring over de uitlatingen van secretaris-generaal Mark Rutte. Hij refereerde aan nieuwsverslagen en bevestigde niet het onbekende lot van de vermisten.”

Wat er precies gebeurd is met de M-88 Hercules, een soort militaire takelwagen, is nog onduidelijk. Hij zou te water zijn geraakt in een moerasgebied.